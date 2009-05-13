Ростехнадзор прошёлся по «Алексеевке ХИММАШу»

Posted 13 мая 2009,, 07:05
Published 13 мая 2009,, 07:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
ОАО «Алексеевка ХИММАШ» специализируется на разработке, изготовлении и реализации специализированной техники для хранения и транспортировки нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, жидкой двуокиси углерода и аммиака.
Как сообщает пресс-служба Ростехнадзора, проверке подверглось соблюдение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО), технической и технологической безопасности в электроэнергетике и при проведении экспертизы промбезопасности.
По итогам проверки специалисты Центрального управления Ростехнадзора констатировали, что предприятие не обеспечивает выполнение требований промбезопасности, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, не обеспечивает подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности, не выполняет распоряжения и предписания Ростехнадзора и его территориальных органов. Кроме этого, по мнению проверочной комиссии, на ОАО не в полном объёме осуществляется контроль качества выпускаемой продукции и её соответствия технической документации, имеют место случаи использования в производстве неаттестованных технологий и материалов.
«Причинами указанных нарушений стала недостаточная требовательность руководства предприятия к должностным лицам, осуществляющим указанную деятельность», – говорится в заключительной части акта-предписания на устранение выявленных недостатков, выданного инспекторами Ростехнадзора руководству предприятия.
За нарушение требований промышленной безопасности и требований безопасности в электроэнергетике возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ОАО «Алексеевка ХИММАШ» и двух его работников.