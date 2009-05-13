Ростехнадзор прошёлся по «Алексеевке ХИММАШу»

По итогам проверки специалисты Центрального управления Ростехнадзора констатировали, что предприятие не обеспечивает выполнение требований промбезопасности, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, не обеспечивает подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности, не выполняет распоряжения и предписания Ростехнадзора и его территориальных органов. Кроме этого, по мнению проверочной комиссии, на ОАО не в полном объёме осуществляется контроль качества выпускаемой продукции и её соответствия технической документации, имеют место случаи использования в производстве неаттестованных технологий и материалов.