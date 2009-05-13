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Posted 13 мая 2009,, 07:05

Published 13 мая 2009,, 07:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Ростехнадзор прошёлся по «Алексеевке ХИММАШу»

13 мая 2009, 07:05
Инспекторы Центрального управления Ростехнадзора в ходе комплексной проверки ОАО «Алексеевка ХИММАШ» в городе Алексеевке Белгородской области выявили на предприятии более 90 нарушений, большая часть которых касается несоблюдения норм промбезопасности.

ОАО «Алексеевка ХИММАШ» специализируется на разработке, изготовлении и реализации специализированной техники для хранения и транспортировки нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, жидкой двуокиси углерода и аммиака.

Как сообщает пресс-служба Ростехнадзора, проверке подверглось соблюдение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО), технической и технологической безопасности в электроэнергетике и при проведении экспертизы промбезопасности.

По итогам проверки специалисты Центрального управления Ростехнадзора констатировали, что предприятие не обеспечивает выполнение требований промбезопасности, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, не обеспечивает подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности, не выполняет распоряжения и предписания Ростехнадзора и его территориальных органов. Кроме этого, по мнению проверочной комиссии, на ОАО не в полном объёме осуществляется контроль качества выпускаемой продукции и её соответствия технической документации, имеют место случаи использования в производстве неаттестованных технологий и материалов.

«Причинами указанных нарушений стала недостаточная требовательность руководства предприятия к должностным лицам, осуществляющим указанную деятельность», – говорится в заключительной части акта-предписания на устранение выявленных недостатков, выданного инспекторами Ростехнадзора руководству предприятия.

За нарушение требований промышленной безопасности и требований безопасности в электроэнергетике возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ОАО «Алексеевка ХИММАШ» и двух его работников.

#Новости#Экономика#Мария#Промышленная безопасность#Машиностроение#Ростехнадзор#Химмаш
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