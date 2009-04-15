Сергей Тетюхин: Руководство экспериментирует, а нам приходится отыгрываться

Во втором – на площадку вышел немного экспериментальный состав «Локо». «Почему так получилось, сказать не могу, руководству виднее. Они придумывают, а нам приходится поднимать, – отметил Сергей Тетюхин. – В третьей партии вышли Хамутцких, Целитанс – те люди, которые, по-моему, должны были играть с самого начала матча. И если б они начали с первой партии, игра бы пошла по-другому. В целом же волейболисты «Газпрома» хорошо отыграли матч. В первой встрече они вышли на площадку с дороги, поэтому им было тяжело».