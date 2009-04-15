Сергей Тетюхин: Руководство экспериментирует, а нам приходится отыгрываться

Posted 15 апреля 2009,, 06:12
Published 15 апреля 2009,, 06:12
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что в первой игре «Локомотив-Белогорье» уверенно отыграл – 3:1. Но во второй встрече борьба затянулась до пятой партии. Уступая в двух сетах, «Локо» переломил ход матча и на тай-брейке после упорной борьбы отпраздновал победу.
В первом матче, по мнению капитана «Локомотива», они полностью контролировали ход игры, лишь в третьей партии немного сникли, расслабились, думали, что игра сыграна, и уступили сет. Позже наверстали упущенное.
Во втором – на площадку вышел немного экспериментальный состав «Локо». «Почему так получилось, сказать не могу, руководству виднее. Они придумывают, а нам приходится поднимать, – отметил Сергей Тетюхин. – В третьей партии вышли Хамутцких, Целитанс – те люди, которые, по-моему, должны были играть с самого начала матча. И если б они начали с первой партии, игра бы пошла по-другому. В целом же волейболисты «Газпрома» хорошо отыграли матч. В первой встрече они вышли на площадку с дороги, поэтому им было тяжело».
По мнению Сергея Тетюхина, в Сургуте белгородцам будет сложнее, так как на домашней площадке «Газпром» всегда хорошо играет.
Анастасия Саенко