В «Виртуальной школе» учатся не только дети

Posted 8 апреля 2009,, 09:11
Published 8 апреля 2009,, 09:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О внедрении новой системы «Виртуальная школа» в учебных заведениях областного центра ИА «Бел.Ру» уже сообщало. В числе первых школ, которые подключились к эксперименту, была белгородская школа № 4. По словам директора Татьяны Самойловой, вести электронные дневники и рассылать сведения по SMS родителям начали в прошлом году. Тогда в эксперименте участвовали восемь классов. К концу года желающих присоединиться было гораздо больше.
«Опыт показал, что такой контроль за успеваемостью школьников активизировал работу ребят. К примеру, ведение электронных дневников позволяет делать рейтинги активности, успеваемости школьников по определённому предмету или в классе. Новая система дисциплинирует и учителей. По электронному дневнику можно проследить, какую работу проводит учитель, а это в свою очередь будет влиять на стимулирующие надбавки. Внедрение «Виртуальной школы» способствует приобщению всех учителя к работе на компьютере, – рассказала директор школы. – К тому же теперь посредством сети у нас есть постоянная связь с родителями и управлением образования».
По словам заместителя директора научно-методического информационного центра управления образования Белгорода Александра Зарубина, в настоящее время компания-разработчик расширяет возможности системы, чтобы перевести внутренний документооборот школы в электронный вид. К началу учебного года планируется автоматизировать часть управленческих функций: составление учебных планов, расписания, распределение нагрузки на учителей и других.
Анастасия Саенко