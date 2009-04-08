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Posted 8 апреля 2009,, 09:11

Published 8 апреля 2009,, 09:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В «Виртуальной школе» учатся не только дети

8 апреля 2009, 09:11
Эксперимент по подключению школ к новой системе «Виртуальная школа» в Белгороде проводился в нескольких учебных заведениях города с прошлого года. Учителя и родители школьников уже убедились в эффективности новой формы контроля успеваемости ученика. По мнению педагогов, она дисциплинирует не только учеников, но и учителей. В этом году все школы Белгорода будут иметь электронные дневники.

О внедрении новой системы «Виртуальная школа» в учебных заведениях областного центра ИА «Бел.Ру» уже сообщало. В числе первых школ, которые подключились к эксперименту, была белгородская школа № 4. По словам директора Татьяны Самойловой, вести электронные дневники и рассылать сведения по SMS родителям начали в прошлом году. Тогда в эксперименте участвовали восемь классов. К концу года желающих присоединиться было гораздо больше.

«Опыт показал, что такой контроль за успеваемостью школьников активизировал работу ребят. К примеру, ведение электронных дневников позволяет делать рейтинги активности, успеваемости школьников по определённому предмету или в классе. Новая система дисциплинирует и учителей. По электронному дневнику можно проследить, какую работу проводит учитель, а это в свою очередь будет влиять на стимулирующие надбавки. Внедрение «Виртуальной школы» способствует приобщению всех учителя к работе на компьютере, – рассказала директор школы. – К тому же теперь посредством сети у нас есть постоянная связь с родителями и управлением образования».

По словам заместителя директора научно-методического информационного центра управления образования Белгорода Александра Зарубина, в настоящее время компания-разработчик расширяет возможности системы, чтобы перевести внутренний документооборот школы в электронный вид. К началу учебного года планируется автоматизировать часть управленческих функций: составление учебных планов, расписания, распределение нагрузки на учителей и других.

Анастасия Саенко

#Новости#Наука#Мария#Образование#Виртуальная школа#Юля#Электронные дневники
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