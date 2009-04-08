В «Виртуальной школе» учатся не только дети

«Опыт показал, что такой контроль за успеваемостью школьников активизировал работу ребят. К примеру, ведение электронных дневников позволяет делать рейтинги активности, успеваемости школьников по определённому предмету или в классе. Новая система дисциплинирует и учителей. По электронному дневнику можно проследить, какую работу проводит учитель, а это в свою очередь будет влиять на стимулирующие надбавки. Внедрение «Виртуальной школы» способствует приобщению всех учителя к работе на компьютере, – рассказала директор школы. – К тому же теперь посредством сети у нас есть постоянная связь с родителями и управлением образования».