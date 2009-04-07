Сегодня белгородские таможенники задержали товар с фашисткой символикой

В списке изъятых ценностей – немецкие награды (31 шт.), юбилейные медали (3 шт.); кольца, кресты, пряжки, нашивки на шинель, значки немецкие с фашистской символикой в общем количестве 40 штук; немецкие часы на цепочке – (2 шт.), дореволюционные православные книги («Ветхий Завет» и «Евангелие»), старинные открытки, довоенные советские денежные купюры, бумажные облигации царской России, агитационные открытки времён Второй мировой войны, топографические карты Генерального штаба Красной Армии с изображением районов Ростовской области 30-х годов прошлого века с грифом «Секретно, для служебного пользования», письма военных лет (2 шт). В основном предметы с фашистской символикой были очевидным «новоделом», лишь некоторые из них явно времён Великой Отечественной войны, рассчитанные на коллекционеров.



Весь найденный товар находился в спортивной сумке с личными вещами россиянина, под нижней полкой. В настоящее время вещи задержаны и в ближайшее время по ним будет проведена культуроведческая экспертиза.