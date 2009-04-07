Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 апреля 2009,, 13:50

Published 7 апреля 2009,, 13:50

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сегодня белгородские таможенники задержали товар с фашисткой символикой

7 апреля 2009, 13:50
Помимо немецких наград и значков с фашисткой символикой пассажир поезда «Симферополь - Москва» пытался ввезти в Россию дореволюционные православные книги, старинные открытки.

Как сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления, культурные ценности обнаружили сотрудники Белгородской таможни при проведении таможенного контроля пассажирского поезда «Симферополь - Москва». Владелец – гражданин России не задекларировал перевозимые вещи ни в устном, ни в письменном виде.

В списке изъятых ценностей – немецкие награды (31 шт.), юбилейные медали (3 шт.); кольца, кресты, пряжки, нашивки на шинель, значки немецкие с фашистской символикой в общем количестве 40 штук; немецкие часы на цепочке – (2 шт.), дореволюционные православные книги («Ветхий Завет» и «Евангелие»), старинные открытки, довоенные советские денежные купюры, бумажные облигации царской России, агитационные открытки времён Второй мировой войны, топографические карты Генерального штаба Красной Армии с изображением районов Ростовской области 30-х годов прошлого века с грифом «Секретно, для служебного пользования», письма военных лет (2 шт). В основном предметы с фашистской символикой были очевидным «новоделом», лишь некоторые из них явно времён Великой Отечественной войны, рассчитанные на коллекционеров.

Весь найденный товар находился в спортивной сумке с личными вещами россиянина, под нижней полкой. В настоящее время вещи задержаны и в ближайшее время по ним будет проведена культуроведческая экспертиза.

Фото пресс-службы Центрального таможенного управления

#Новости#Происшествия#Таможня#Контрабанда#Мария#Культурные ценности#Награды вов
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18