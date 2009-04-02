Хакасия намерена перенять опыт Белгородской области в развитии АПК

«У Хакасии не так много времени, чтобы нарабатывать собственный опыт, нам нужно обращаться к уже существующим моделям», – считают в правительстве республики. А с аграрными достижениями Белгородской области Виктор Зимин ознакомился, ещё будучи депутатом Государственной Думы от Хакасии.