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Posted 2 апреля 2009,, 08:49

Published 2 апреля 2009,, 08:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Хакасия намерена перенять опыт Белгородской области в развитии АПК

2 апреля 2009, 08:49
В ближайшее время правительственная делегация Хакасии во главе с губернатором Виктором Зиминым прибудет в Белгородскую область. Губернатор неоднократно заявлял, что региону необходимо перенимать передовой опыт в сфере сельского хозяйства.

Как сообщает ИА «Хакасия», ожидается, что в состав республиканской делегации войдут главы некоторых районов и другие специалисты в области сельского хозяйства.

«У Хакасии не так много времени, чтобы нарабатывать собственный опыт, нам нужно обращаться к уже существующим моделям», – считают в правительстве республики. А с аграрными достижениями Белгородской области Виктор Зимин ознакомился, ещё будучи депутатом Государственной Думы от Хакасии.

#Новости#Политика#АПК#Мария#Сельское хозяйство#Хакасия#Опыт#Юля
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