Добыча железной руды Большетроицкого месторождения в Белгородской области превысила 100 тысяч тонн

Posted 19 марта 2009,, 10:56
Published 19 марта 2009,, 10:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как отмечает пресс-центр губернатора региона, это доказывает перспективность метода скважинной гидродобычи для отечественного и регионального горнорудного комплекса.
Напомним, на Большетроицком месторождении впервые в мире начали внедрять уникальный метод скважинной гидродобычи железных руд, залегающих на глубине 500-1000 м.
Строительство опытно-промышленного рудника на базе Большетроицкого месторождения в Шебекинском районе богатых железных руд начала в 2006 году Белгородская горно-добывающая компания.