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Posted 19 марта 2009,, 10:56

Published 19 марта 2009,, 10:56

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Добыча железной руды Большетроицкого месторождения в Белгородской области превысила 100 тысяч тонн

19 марта 2009, 10:56
13 марта на Большетроицком руднике поднята на поверхность стотысячная тонна высококачественной железной руды.

Как отмечает пресс-центр губернатора региона, это доказывает перспективность метода скважинной гидродобычи для отечественного и регионального горнорудного комплекса.

Напомним, на Большетроицком месторождении впервые в мире начали внедрять уникальный метод скважинной гидродобычи железных руд, залегающих на глубине 500-1000 м.

Строительство опытно-промышленного рудника на базе Большетроицкого месторождения в Шебекинском районе богатых железных руд начала в 2006 году Белгородская горно-добывающая компания.

#Новости#Экономика#Мария#Белгородская горно-добывающая компания#Железная руда#Большетроицкое месторождение
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