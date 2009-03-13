В Белгородской области создана комиссия по подготовке управленцев

Основные задачи комиссии – координация деятельности по подготовке управленческих кадров, изучение рынка труда, образовательных услуг и потребности региона в управленческих кадрах, организация конкурсного отбора специалистов в соответствии с квотой, определённой Минэкономразвития, проведение обучения и стажировки специалистов в России и за рубежом.