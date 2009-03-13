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Posted 13 марта 2009, 06:15

Published 13 марта 2009, 06:15

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Белгородской области создана комиссия по подготовке управленцев

13 марта 2009, 06:15
Утверждены положение и состав региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства.

Основные задачи комиссии – координация деятельности по подготовке управленческих кадров, изучение рынка труда, образовательных услуг и потребности региона в управленческих кадрах, организация конкурсного отбора специалистов в соответствии с квотой, определённой Минэкономразвития, проведение обучения и стажировки специалистов в России и за рубежом.

Реализация мероприятий будет осуществляться за счёт средств областного бюджета, сообщает пресс-центр главы региона.

Председателем региональной комиссии является заместитель губернатора – руководитель аппарата Олег Полухин. Его заместителями назначены начальник департамента экономического развития области Александр Левченко, директор Белгородского регионального ресурсного инновационного центра Андрей Минаев и первый замруководителя аппарата губернатора Виктор Захаров. В состав членов комиссии вошли начальники департаментов и управлений области, руководители Института государственного и муниципального управления, фонда поддержки малого предпринимательства.

#Новости#Комиссия#Кадры#Мария#Политика
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