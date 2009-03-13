Олег Полухин: Общественные работы в Белгородской области не должны стать проблемой

В Шебекинском районе количество занятых на общественных работах составляет 265 человек, но почти все они заняты только четыре часа в день, поэтому заработная плата у них меньше. Из 1 386 человек, состоящих на учёте в центре занятости, заняться благоустройством территорий согласились только 67. Заместитель губернатора области Олег Полухин посоветовал срочно (и не только Шебекино) исправлять ситуацию, пока безработные не вышли митинговать к администрации района.