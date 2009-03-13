Олег Полухин: Общественные работы в Белгородской области не должны стать проблемой

Posted 13 марта 2009, 09:55
Published 13 марта 2009, 09:55
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Занять общественными работами большее количество безработных мешает неорганизованность районных администраций. Так, большинство районов несвоевременно предоставляют информацию об организации и проведении такого вида работ, некоторые, по словам начальника регионального управления по труду и занятости населения Игоря Полевого, не спешат использовать финансовые ресурсы для оплаты труда. А если и используют, то забывают вовремя отчитаться об оплате (за последний месяц информацию не предоставили Белгородский, Борисовский, Прохоровский, Вейделевский и Шебекинский районы).
Но самое главное, как прозвучало на селекторе, администрации районов практически не информируют жителей об организации общественных работ и о том, какую выгоду (материальную) может получить человек, временно занятый на благоустройстве территорий, когда к заработной плате (4 330 рублей) он получит пособие от центра занятости плюс доплата от предприятия. Конечно, в этом случае речь идёт об «учётной» категории безработных.
Довольно пассивная политика администраций муниципальных образований приводит к тому, что общественными работами занято мало безработных. В Старом Осколе количество «общественников» – 82 человека, при том что безработных на сегодняшний день там более 3 000, почти 8 000 человек переведены на неполный рабочий день, а около 1 000 находятся в отпуске без сохранения заработной платы.
В Шебекинском районе количество занятых на общественных работах составляет 265 человек, но почти все они заняты только четыре часа в день, поэтому заработная плата у них меньше. Из 1 386 человек, состоящих на учёте в центре занятости, заняться благоустройством территорий согласились только 67. Заместитель губернатора области Олег Полухин посоветовал срочно (и не только Шебекино) исправлять ситуацию, пока безработные не вышли митинговать к администрации района.
Что касается хороших новостей на селекторном совещании, то, как заявил начальник регионального департамента экономического развития Александр Левченко, Белгородская область может рассчитывать на дополнительную помощь государства, которая пойдёт на сохранение трудового потенциала. «По словам главы Роструда Юрия Герция, в 2009 году регион может получить 150 миллионов рублей», – заявил А. Левченко. Конечно, если наведёт порядок с общественными работами.
Наталья Тищенко