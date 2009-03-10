Белгородский фотограф подарил своё творчество девушкам

Posted 10 марта 2009,, 10:18
Published 10 марта 2009,, 10:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Несмотря на молодость, фотограф уже известен в Белгороде. Александр Гаврилов освещает практически каждое значимое культурное событие в Белгороде. Фоторепортажи с концертов, клубных вечеринок и культурных мероприятий пользуются неизменной популярностью на новостной ленте ИА «Бел.Ру», фотокором которого Александр работает уже третий год.
Свою первую персональную выставку в научной библиотеке фотограф посвятил девушкам. Помимо студийных работ в экспозицию вошли наиболее яркие кадры из белгородских ночных клубов. Открытость и законченность образов перекликаются с настроением автора. Задорный и открытый Александр очень чутко следит за моделью и способен запечатлеть неуловимый шарм женского обаяния.
«Я рад тому, что открытие выставки совпало с самым весенним праздником. Белгородские девушки самые красивые – это бесспорный факт. В голове масса идей, из-за нехватки времени не успеваю все их реализовать, но я бы очень хотел продолжить экспериментировать с образами и показать красоту девушек как можно ярче», – рассказал автор после открытия выставки.
Продлится выставка до конца марта.
Александр Пыж