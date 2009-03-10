Белгородский фотограф подарил своё творчество девушкам

«Я рад тому, что открытие выставки совпало с самым весенним праздником. Белгородские девушки самые красивые – это бесспорный факт. В голове масса идей, из-за нехватки времени не успеваю все их реализовать, но я бы очень хотел продолжить экспериментировать с образами и показать красоту девушек как можно ярче», – рассказал автор после открытия выставки.