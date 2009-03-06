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Posted 6 марта 2009,, 12:16

Published 6 марта 2009,, 12:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области осудили женщину, погубившую ребёнка

6 марта 2009, 12:16
Старооскольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки, по неосторожности задушившей свою четырёхмесячную дочь.

Женщина воспитанием своих шестерых детей не занималась. Не помогали ни проверки, ни воспитательная работа. Свою младшую дочь она придавила во сне: женщина изрядно набралась пива и алкогольных коктейлей, уложила ребёнка рядом с собой и заснула.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Белгородской области, после трагического случая суд лишил женщину родительских прав.

#Новости#Происшествия#Прокуратура#Следственный комитет#Мария
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