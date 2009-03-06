В Белгородской области осудили женщину, погубившую ребёнка

Posted 6 марта 2009,, 12:16
Published 6 марта 2009,, 12:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Женщина воспитанием своих шестерых детей не занималась. Не помогали ни проверки, ни воспитательная работа. Свою младшую дочь она придавила во сне: женщина изрядно набралась пива и алкогольных коктейлей, уложила ребёнка рядом с собой и заснула.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Белгородской области, после трагического случая суд лишил женщину родительских прав.