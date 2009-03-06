В Белгородской области осудили женщину, погубившую ребёнка

Женщина воспитанием своих шестерых детей не занималась. Не помогали ни проверки, ни воспитательная работа. Свою младшую дочь она придавила во сне: женщина изрядно набралась пива и алкогольных коктейлей, уложила ребёнка рядом с собой и заснула.