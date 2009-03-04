Администрация Белгорода занялась нарушителями земельного законодательства

На заседании координационного совета по стабилизации финансово-экономической ситуации в г. Белгороде обсудили вопросы использования земельных участков. На сегодняшний день проинвентаризировано только 514 участков. Выяснилось, что в более чем 80 случаях нарушено земельное законодательство (факты неправильного оформления документов и самозахват земли). Нарушителей привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.