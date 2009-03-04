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Posted 4 марта 2009,, 14:22

Published 4 марта 2009,, 14:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Администрация Белгорода занялась нарушителями земельного законодательства

4 марта 2009, 14:22
На государственном кадастровом учёте в Белгороде находится более 37 тысяч земельных участков. Это площади и для использования в коммерческих целях, и под индивидуальное жилищное строительство.

На заседании координационного совета по стабилизации финансово-экономической ситуации в г. Белгороде обсудили вопросы использования земельных участков. На сегодняшний день проинвентаризировано только 514 участков. Выяснилось, что в более чем 80 случаях нарушено земельное законодательство (факты неправильного оформления документов и самозахват земли). Нарушителей привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

#Новости#Город#Земля#Мария#Администрация Белгорода#Кадастр
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