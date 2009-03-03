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Posted 3 марта 2009,, 13:54

Published 3 марта 2009,, 13:54

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области зафиксировано более семи тысяч случаев ОРВИ

3 марта 2009, 13:54
За неделю, с 20 по 26 февраля, в Белгородской области зарегистрировано 7 123 случая острой респираторной вирусной инфекции. Больше половины заболевших(4 530 человек) – дети.

Гриппом заболело только 56 человек (в 32 случаях болели дети). Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 187,5 на 10 тысяч населения и превысил среднемноголетний показатель за данную неделю в 2,1 раза. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Белгороде зафиксировано 6 случаев заболеваемости гриппом, в Белгородском районе – 3, в Яковлевском – 1. В Губкине диагноз «грипп» поставили в 46 случаях.

Для стабилизации эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Губкинском городском округе создана комиссия по борьбе с этими заболеваниями. В администрации приняли решение запустить план санитарно-противоэпидемических мероприятий, рассчитанных на период эпидемического подъёма заболеваемости. Заседание комиссии проводится еженедельно.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Грипп#Орви
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