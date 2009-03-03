В Белгородской области зафиксировано более семи тысяч случаев ОРВИ

Posted 3 марта 2009,, 13:54
Published 3 марта 2009,, 13:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Гриппом заболело только 56 человек (в 32 случаях болели дети). Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 187,5 на 10 тысяч населения и превысил среднемноголетний показатель за данную неделю в 2,1 раза. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Белгороде зафиксировано 6 случаев заболеваемости гриппом, в Белгородском районе – 3, в Яковлевском – 1. В Губкине диагноз «грипп» поставили в 46 случаях.
Для стабилизации эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Губкинском городском округе создана комиссия по борьбе с этими заболеваниями. В администрации приняли решение запустить план санитарно-противоэпидемических мероприятий, рассчитанных на период эпидемического подъёма заболеваемости. Заседание комиссии проводится еженедельно.