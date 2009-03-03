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Posted 3 марта 2009,, 14:46

Published 3 марта 2009,, 14:46

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сайт белгородских профсоюзов отмечен наградой

3 марта 2009, 14:46
Федерация независимых профсоюзов России подвела итоги Всероссийского конкурса на лучший профсоюзный сайт во Всемирной паутине.

Как сообщила ИА «Бел.Ру» пресс-служба областного профобъединения, жюри конкурса возглавил председатель ФНПР Михаил Шмаков. Всего в конкурсе приняли участие 45 официальных сайтов территориальных объединений организаций профсоюзов, входящих в федерацию.

Белгородское областное объединение организаций профсоюзов со своим сайтом www.booop.ru по решению жюри награждено дипломом конкурса и ценным подарком. Для Интернет-ресурса областного профобъединения награда стала большим успехом, так как в конкурсе принимали участие именитые сайты с большим стажем, а белгородскому сайту в мае 2009 исполнится лишь год.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Профсоюз#Сайт#Интернет-ресурс#Фнпр
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