Сайт белгородских профсоюзов отмечен наградой

Белгородское областное объединение организаций профсоюзов со своим сайтом www.booop.ru по решению жюри награждено дипломом конкурса и ценным подарком. Для Интернет-ресурса областного профобъединения награда стала большим успехом, так как в конкурсе принимали участие именитые сайты с большим стажем, а белгородскому сайту в мае 2009 исполнится лишь год.