«Салют» одержал очередную победу

Posted 2 марта 2009,, 08:11
Published 2 марта 2009,, 08:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает сайт клуба, в матче с ФК «Щексна» (Череповец, Вологодская область) «Салют» уверенно переиграл соперника из Второй лиги со счётом 3:0. Помимо разразившегося на голы Владимира Лешонка в матче также отличились форварды Андрей Порошин и Артём Прохоров.
Кроме того, белгородцы в настоящее время испытывают трудности с кадрами. Сразу шесть игроков клуба попали в «лазарет» с простудными заболеваниями. Этому способствует сырая погода и снег с дождём на месте сборов.