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Posted 2 марта 2009,, 08:11

Published 2 марта 2009,, 08:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Салют» одержал очередную победу

2 марта 2009, 08:11
Находящийся на предсезонных сборах в Кисловодске «Салют» вновь одержал победу. На этот раз «жертвой» белгородцев стал футбольный клуб из Череповца.
Сюжет
Футбол

Как сообщает сайт клуба, в матче с ФК «Щексна» (Череповец, Вологодская область) «Салют» уверенно переиграл соперника из Второй лиги со счётом 3:0. Помимо разразившегося на голы Владимира Лешонка в матче также отличились форварды Андрей Порошин и Артём Прохоров.

Кроме того, белгородцы в настоящее время испытывают трудности с кадрами. Сразу шесть игроков клуба попали в «лазарет» с простудными заболеваниями. Этому способствует сырая погода и снег с дождём на месте сборов.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют#Лешонок
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