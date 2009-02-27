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Posted 27 февраля 2009,, 06:19

Published 27 февраля 2009,, 06:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Finstar Properties откладывает до лучших времён проекты по строительству торговых центров в Белгороде

27 февраля 2009, 06:19
Руководство компании Finstar Properties, реагируя на сложившуюся в условиях экономического кризиса ситуацию, приняло решение отложить до лучших времён некоторые свои проекты. Девелоперская компания Finstar Properties специализируется на реализации проектов в области профессиональной торговой недвижимости в регионах России. Всего в портфель компании входят 27 проектов общей площадью более 1 млн кв.м, три из них – в Белгороде.

Как сообщает портал Арендатор.ру, главный исполнительный директор компании Сергей Храмов заявил, что в условиях экономического кризиса девелопер сосредоточится на уже реализуемых проектах, приостановив реализацию тех, что находятся на «бумажной» стадии. К середине 2009 года Finstar Properties надеется завершить проектирование и подготовительные работы, а также получить разрешения на возведение ещё 10 объектов в городах России, в том числе и Белгороде.

В Белгороде компания планировала реализовать три проекта: 3-этажный торгово-развлекательный центр площадью 44 тыс. кв. м на ул. Привольной, 9-этажное офисное здание класса «В+» площадью 5 050 тыс. кв. м на ул. Трубецкого и 1-этажный торгово-развлекательный центр общей площадью 50 тыс. кв. м в посёлке Северный (на выезде из города).

В декабре прошлого года компания сообщала, что строительные работы на ул. Трубецкого начались в августе, и планировала завершить их в IV квартале 2009 года. Проект по ул. Привольной проходил стадию проектирования. Предполагаемый ввод в эксплуатацию – III квартал 2010 года. ТРЦ в Северном планировалось ввести в эксплуатацию в IV квартале 2010-го.

Суммарные планируемые инвестиции всех проектов компании в Белгороде составляли 150 млн долларов США.

#Новости#Экономика#Строительство#Проект#Мария#Северный#Трц#Finstar properties
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