Finstar Properties откладывает до лучших времён проекты по строительству торговых центров в Белгороде

Как сообщает портал Арендатор.ру, главный исполнительный директор компании Сергей Храмов заявил, что в условиях экономического кризиса девелопер сосредоточится на уже реализуемых проектах, приостановив реализацию тех, что находятся на «бумажной» стадии. К середине 2009 года Finstar Properties надеется завершить проектирование и подготовительные работы, а также получить разрешения на возведение ещё 10 объектов в городах России, в том числе и Белгороде.