Белгородский «Салют» заключил контракты с новичками

Форвардов в составе «Салюта» пока насчитывается четверо: Артем Прохоров, Артур Елбаев («Автодор» Владикавказ), Андрей Порошин («Спартак» Нальчик), и Евгений Шелютов(«Динамо» Брянск). Четырёх форвардов для долгой дистанции первенства в Первом дивизионе явно может и не хватить. Поэтому в данный момент на просмотре в белгородском клубе находятся нападающие Максим Рогов («Металлург-Кузбасс» Новокузнецк) и Юрий Капуста («Нара-ШБФР» Наро-Фоминск), сообщает официальный сайт «Салюта».