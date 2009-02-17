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Posted 17 февраля 2009,, 12:31

Published 17 февраля 2009,, 12:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский «Салют» заключил контракты с новичками

17 февраля 2009, 12:31
Футбольный клуб из Белгорода, который 20 февраля отправится на предпоследний сбор в Кисловодск, подписал контракты с подошедшими команде новичками.
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Футбол

Теперь, после заключения контрактов и с новыми игроками, состав «Салюта» приобрёл вполне укомплектованный вид. Это вратари Сергей Котов, Александр Беленов и Дмитрий Щендрыгин. Защитники: Максим Васильев, Иван Жирный, Сергей Бутырин, Вадим Старков, Сергей Тонких, Андрей Отюцкий («СКА» Ростов-на-Дону), Андрей Никитин («Металлург» Липецк) и Александр Куликов («Рубин» Казань).

В линии полузащиты на сегодня официально числятся: Артём Бекетов («Черноморец» Новороссийск) Игорь Ермаков, Максим Шевченко, Евгений Шипицын, Денис Ткачук («Салют-Энергия-2»), Николай Марков, Сергей Кушов, Владимир Лешонок(«Алания» Владикавказ), Валерий Коробкин («СКА» Ростов-на-Дону), Роман Чернышёв(«Истра», «Шинник» Ярославль).

Форвардов в составе «Салюта» пока насчитывается четверо: Артем Прохоров, Артур Елбаев («Автодор» Владикавказ), Андрей Порошин («Спартак» Нальчик), и Евгений Шелютов(«Динамо» Брянск). Четырёх форвардов для долгой дистанции первенства в Первом дивизионе явно может и не хватить. Поэтому в данный момент на просмотре в белгородском клубе находятся нападающие Максим Рогов («Металлург-Кузбасс» Новокузнецк) и Юрий Капуста («Нара-ШБФР» Наро-Фоминск), сообщает официальный сайт «Салюта».

Как сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе белгородского клуба, бывшего игрока сборной России и московского «Торпедо» Евгения Луценко в команде не будет. Контракт с ним руководство и тренерский штаб не заключили.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют#Контракт
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