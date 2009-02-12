Николай Рыжков стал почётным профессором Белгородской сельхозакадемии

Posted 12 февраля 2009,, 14:30
Published 12 февраля 2009,, 14:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Ректор академии Александр Турьянский отметил заслуги Н. Рыжкова в развитии как вуза, так и всей Белгородской области. Само звание «Почётный профессор» присуждают за значительный вклад в развитие сельского хозяйства области. Напомним, что этого звания кроме Рыжкова удостоился и глава колхоза им. Фрунзе Василий Горин, которого наградили 4 декабря.
Сам Николай Иванович в ответном слове отметил, что его сотрудничество с сельхозакадемией продолжается уже более 15 лет, и это звание – не из рядовых. «Я уже не в том возрасте, когда радуются орденам и другим наградам. Но звание почётного профессора Белгородской сельскохозяйственной академии для меня важно. Теперь я осознал, что для любой нормальной страны первой задачей является – накормить народ. Мы думали так не всегда, и это было большой ошибкой. В этом же в вузе занимаются как раз этой проблемой и студенты, и учёные», – заявил сенатор.
Сергей Шевченко