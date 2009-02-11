Прокуратура Белгородской области обратила внимание на маленькие зарплаты

Posted 11 февраля 2009,, 08:53
Published 11 февраля 2009,, 08:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно Федеральному закону, с 1 января этого года размер минимальной зарплаты составляет 4 330 рублей в месяц. Три индивидуальных предпринимателя в Ровеньках платили своим работникам меньше, поэтому и попали под действие ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Государственная инспекция труда в Белгородской области признала частных предпринимателей виновными в нарушении законодательства о труде и назначила наказание – штраф по 1 300 рублей с каждого.