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Posted 11 февраля 2009,, 08:53

Published 11 февраля 2009,, 08:53

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Прокуратура Белгородской области обратила внимание на маленькие зарплаты

11 февраля 2009, 08:53
В Ровеньском районе возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам выплаты заработной платы меньше установленного минимального размера.

Согласно Федеральному закону, с 1 января этого года размер минимальной зарплаты составляет 4 330 рублей в месяц. Три индивидуальных предпринимателя в Ровеньках платили своим работникам меньше, поэтому и попали под действие ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Государственная инспекция труда в Белгородской области признала частных предпринимателей виновными в нарушении законодательства о труде и назначила наказание – штраф по 1 300 рублей с каждого.

#Новости#Происшествия#Прокуратура#Заработная плата#Мария
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