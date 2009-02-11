«Проблемную» восьмую поликлинику Белгорода откроют в декабре этого года

Posted 11 февраля 2009,, 07:36
Published 11 февраля 2009,, 07:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что в августе 2007 года закладной камень на месте строительства новой городской поликлиники № 8 был торжественно открыт в районе дома № 36 по ул. Есенина Белгорода. Изначально под учреждение здравоохранения планировалось выделить два этажа строящегося дома, но позже в проект внесли изменения, и поликлинику решили сделать пристройкой к уже существующему дому. Жители домов №№ 20 и 30 по ул. Есенина и № 19 по ул. Будённого не согласились с таким решением, ссылаясь на то, что с возведением здания у них заберут единственную в том районе детскую площадку. Поэтому работы приостановили.
После того как мэр города Василий Потрясаев встретился с инициативной группой микрорайона, администрацией города принято решение перенести поликлинику в другое место, а на этом разбить сквер. Как сообщили ИА «Бел.Ру» в департаменте строительства и архитектуры Белгорода, проектом предусмотрено комплексное благоустройство сквера: тротуары выложат плиткой, установят светильники, скамейки, малые архитектурные формы, озеленят территорию декоративными сортами деревьев и кустарников.
Для строительства поликлиники № 8 распоряжением администрации г. Белгорода от 16.07.2008 года предоставлен земельный участок в 11-м южном микрорайоне города – в районе новостроек по ул. Есенина и бульвару Юности. В городском департаменте строительства сообщили, что сметная стоимость строительства по текущим ценам составляет 192 млн рублей. К началу 2009 года освоено более 16 млн рублей, выполнены фундаменты и кирпичная кладка трёх этажей четырёхэтажного здания. Завершить строительство планируют в декабре 2009 года.
Анастасия Саенко