Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля 2009,, 07:36

Published 11 февраля 2009,, 07:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Проблемную» восьмую поликлинику Белгорода откроют в декабре этого года

11 февраля 2009, 07:36
В Белгороде идут работы по строительству поликлиники № 8 в новом жилом микрорайоне № 11, а по улице Есенина в районе домов №№ 20 и 30, где ранее планировалось строительство этого медучреждения, будет заложен сквер.

Напомним, что в августе 2007 года закладной камень на месте строительства новой городской поликлиники № 8 был торжественно открыт в районе дома № 36 по ул. Есенина Белгорода. Изначально под учреждение здравоохранения планировалось выделить два этажа строящегося дома, но позже в проект внесли изменения, и поликлинику решили сделать пристройкой к уже существующему дому. Жители домов №№ 20 и 30 по ул. Есенина и № 19 по ул. Будённого не согласились с таким решением, ссылаясь на то, что с возведением здания у них заберут единственную в том районе детскую площадку. Поэтому работы приостановили.

После того как мэр города Василий Потрясаев встретился с инициативной группой микрорайона, администрацией города принято решение перенести поликлинику в другое место, а на этом разбить сквер. Как сообщили ИА «Бел.Ру» в департаменте строительства и архитектуры Белгорода, проектом предусмотрено комплексное благоустройство сквера: тротуары выложат плиткой, установят светильники, скамейки, малые архитектурные формы, озеленят территорию декоративными сортами деревьев и кустарников.

Для строительства поликлиники № 8 распоряжением администрации г. Белгорода от 16.07.2008 года предоставлен земельный участок в 11-м южном микрорайоне города – в районе новостроек по ул. Есенина и бульвару Юности. В городском департаменте строительства сообщили, что сметная стоимость строительства по текущим ценам составляет 192 млн рублей. К началу 2009 года освоено более 16 млн рублей, выполнены фундаменты и кирпичная кладка трёх этажей четырёхэтажного здания. Завершить строительство планируют в декабре 2009 года.

Анастасия Саенко

#Новости#Город#Строительство#Мария#Юля#Поликлиника №8#Ул. есенина
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18