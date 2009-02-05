Константин Приходченко: Молодые спортсмены показывают неплохие результаты

Константин Приходченко также прокомментировал назначение нового главного тренера сборной России по пулевой стрельбе Кирилла Иванова, сменившего на этом посту в это межсезонье опытного Олега Лапкина. «Олег Александрович часто говорил, что его уход вполне возможен. Не совсем удачное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине только ускорило этот процесс. Я не согласен с теми людьми, которые называли Лапкина некомпетентным. Этот человек был на своём месте. Если бы он ещё какое-то время проработал на этой должности, для команды было бы только лучше. О новом наставнике Кирилле Иванове пока сказать что-то сложно. Слишком мало времени прошло после его назначения», – отметил Константин Приходченко.