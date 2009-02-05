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Posted 5 февраля 2009,, 08:57

Published 5 февраля 2009,, 08:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Константин Приходченко: Молодые спортсмены показывают неплохие результаты

5 февраля 2009, 08:57
После победы на чемпионате России по пулевой стрельбе из пневматического оружия белгородец Константин Приходченко рассказал, что после Олимпиады четыре месяца не брал в руки оружие и пока не успел набрать необходимую форму.

«Нынешний сезон у меня проходит по скомканному сценарию, – рассказал Константин Приходченко корреспонденту спортивного агентства «Весь спорт». – После Олимпийских Игр в Пекине я четыре месяца не брал в руки оружие. Навалилась колоссальная усталость, и небольшая передышка была просто необходима. Отдыхал, занимался ремонтом квартиры, обратил внимание на своё здоровье. И только чуть больше месяца назад вплотную приступил к тренировкам. Набрать необходимую форму пока не успел. Надеюсь, что к чемпионату Европы всё будет в порядке».

К тому же, по словам золотого медалиста, на нынешнем чемпионате России выступает довольно много молодых спортсменов, и они показывают весьма неплохие результаты. «Это радует. Я давно не помню такого, чтобы в первой пятерке после квалификации все выглядели настолько достойно. К сожалению, на финал ребят не хватило. Многие стреляли очень тоскливо. Так нельзя выступать, особенно если хочешь выступать на международной арене», – уверен Константин.

Константин Приходченко также прокомментировал назначение нового главного тренера сборной России по пулевой стрельбе Кирилла Иванова, сменившего на этом посту в это межсезонье опытного Олега Лапкина. «Олег Александрович часто говорил, что его уход вполне возможен. Не совсем удачное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине только ускорило этот процесс. Я не согласен с теми людьми, которые называли Лапкина некомпетентным. Этот человек был на своём месте. Если бы он ещё какое-то время проработал на этой должности, для команды было бы только лучше. О новом наставнике Кирилле Иванове пока сказать что-то сложно. Слишком мало времени прошло после его назначения», – отметил Константин Приходченко.

#Новости#Стрельба#Спорт#Чемпионат России#Юля#Приходченко
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