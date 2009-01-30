Чернянский сахарный завод остался без хозяина

На прошедших торгах по продаже имущества белгородского ЗАО «Кристалл-групп», которое находится в стадии конкурсного производства, не было подано ни одной заявки на покупку основного актива общества – Чернянского сахарного завода, ЗАО «Кристалл-Бел».

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