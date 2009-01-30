Чернянский сахарный завод остался без хозяина

Posted 30 января 2009,, 08:02
Published 30 января 2009,, 08:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает «Коммерсантъ Черноземье», начальная цена предприятия назначена в размере 569,7 млн рублей, а организатором аукциона соответственно выступил фонд госимущества Белгородской области.
До этого в августе 2008 года арбитраж по инициативе управления Федеральной налоговой службы, филиала ВТБ и ряда других кредиторов ввёл в ЗАО «Кристалл-групп» конкурсное производство. Подтверждённая судом задолженность составляет 753 млн рублей.
В ноябре по ходатайству следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ руководитель «Кристалл-групп» Юрий Рудаков был арестован. Ему инкриминируются уклонение от уплаты налогов и незаконное получение кредита. Инициатором уголовного дела стало подразделение Сбербанка России.