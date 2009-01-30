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Posted 30 января 2009,, 08:02

Published 30 января 2009,, 08:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Чернянский сахарный завод остался без хозяина

30 января 2009, 08:02
На прошедших торгах по продаже имущества белгородского ЗАО «Кристалл-групп», которое находится в стадии конкурсного производства, не было подано ни одной заявки на покупку основного актива общества – Чернянского сахарного завода, ЗАО «Кристалл-Бел».

Как сообщает «Коммерсантъ Черноземье», начальная цена предприятия назначена в размере 569,7 млн рублей, а организатором аукциона соответственно выступил фонд госимущества Белгородской области.

До этого в августе 2008 года арбитраж по инициативе управления Федеральной налоговой службы, филиала ВТБ и ряда других кредиторов ввёл в ЗАО «Кристалл-групп» конкурсное производство. Подтверждённая судом задолженность составляет 753 млн рублей.

В ноябре по ходатайству следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ руководитель «Кристалл-групп» Юрий Рудаков был арестован. Ему инкриминируются уклонение от уплаты налогов и незаконное получение кредита. Инициатором уголовного дела стало подразделение Сбербанка России.

#Новости#Экономика#Мария#Сахарный завод
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