Белгородская мужская команда стала лучшей в Кубке России по спортивному туризму

Posted 28 января 2009,, 09:21
Published 28 января 2009,, 09:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В соревнованиях принимают участие 120 сильнейших спортсменов России из 35 регионов страны. Соревнования проходят два дня среди 20 команд по 6 человек.
Как сообщает портал «Юга.Ру», лучшими среди мужчин в «связке» стали спортсмены из Белгородской области, на втором месте – спортсмены из Кемеровской области, замыкают тройку лидеров москвичи.
Абсолютный результат первого дня соревнований показали спортсменки из Пермского края. Они заняли первое место в дисциплине «командная парная дистанция». Второе место на этой дистанции среди женщин завоевали представители Вологодской области, и третье – у ростовчан. В лично-командной дистанции в тройку лидеров белгородцы не вошли.
Сегодня состоятся соревнования в дисциплине «командная (групповая) дистанция», после чего пройдёт торжественное закрытие соревнований на Кубок РФ по спортивному туризму на искусственном рельефе.