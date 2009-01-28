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Posted 28 января 2009,, 09:21

Published 28 января 2009,, 09:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская мужская команда стала лучшей в Кубке России по спортивному туризму

28 января 2009, 09:21
В Адыгее 27 января подведены первые итоги соревнований по двум дисциплинам в рамках Кубка РФ по спортивному туризму на искусственном рельефе.

В соревнованиях принимают участие 120 сильнейших спортсменов России из 35 регионов страны. Соревнования проходят два дня среди 20 команд по 6 человек.

Как сообщает портал «Юга.Ру», лучшими среди мужчин в «связке» стали спортсмены из Белгородской области, на втором месте – спортсмены из Кемеровской области, замыкают тройку лидеров москвичи.

Абсолютный результат первого дня соревнований показали спортсменки из Пермского края. Они заняли первое место в дисциплине «командная парная дистанция». Второе место на этой дистанции среди женщин завоевали представители Вологодской области, и третье – у ростовчан. В лично-командной дистанции в тройку лидеров белгородцы не вошли.

Сегодня состоятся соревнования в дисциплине «командная (групповая) дистанция», после чего пройдёт торжественное закрытие соревнований на Кубок РФ по спортивному туризму на искусственном рельефе.

#Новости#Спорт#Кубок россии#Спортивный туризм#Юля
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