Белгородская мужская команда стала лучшей в Кубке России по спортивному туризму

Абсолютный результат первого дня соревнований показали спортсменки из Пермского края. Они заняли первое место в дисциплине «командная парная дистанция». Второе место на этой дистанции среди женщин завоевали представители Вологодской области, и третье – у ростовчан. В лично-командной дистанции в тройку лидеров белгородцы не вошли.