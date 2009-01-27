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Posted 27 января 2009,, 07:18

Published 27 января 2009,, 07:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Государство выкупает белгородское зерно

27 января 2009, 07:18
Министерство сельского хозяйства РФ продолжает активную закупочную интервенцию зерна у отечественных производителей. Рекордные урожаи, собранные в прошлом году, поставили перед правительством задачу самостоятельного приобретения товара для стабилизации ситуации на рынке зерновых культур.

Как сообщает пресс-служба МСХ РФ, проведение закупочных интервенций в России продолжается в пятидневном режиме. С начала 2009 года на торгах аккредитовано 205 новых участников, всего – 1587 сельскохозяйственных товаропроизводителей из 35 субъектов РФ.

Только за прошлую неделю общий объём биржевых сделок составил 537,8 тыс. тонн зерна. За весь период проведения интервенций закуплено 6 млн 384,7 тыс. тонн зерна, в том числе 58,9 % продовольственного, на сумму около 30 млрд рублей. По состоянию на 23 января компания «АПР» приняла зерна на элеваторах в объёме 3,2 млн тонн на сумму 15,1 млрд рублей. Общая ёмкость отобранных на конкурсной основе 372 элеваторов составляет 11,2 млн тонн.

В сообщении министерства говорится, что продажа зерна осуществляется участниками торгов из Воронежской, Курской, Тамбовской и Белгородской областей. В настоящее время отмечается высокая активность операций по закупке зерна в зерноизбыточных регионах для поставки его на элеваторы, расположенные в северной части страны, для которых установлены повышенные цены.

Правительство страны планирует с минимальными потерями в цене переработать всё сырьё, при этом сохранив стабильность на рынке зерна. Процедура закупочной интервенции будет проводиться постоянно до момента возвращения рынка в состояние равновесия.

#Новости#Экономика#АПК#Мария#Сельское хозяйство#Зерно
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