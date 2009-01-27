Государство выкупает белгородское зерно

Только за прошлую неделю общий объём биржевых сделок составил 537,8 тыс. тонн зерна. За весь период проведения интервенций закуплено 6 млн 384,7 тыс. тонн зерна, в том числе 58,9 % продовольственного, на сумму около 30 млрд рублей. По состоянию на 23 января компания «АПР» приняла зерна на элеваторах в объёме 3,2 млн тонн на сумму 15,1 млрд рублей. Общая ёмкость отобранных на конкурсной основе 372 элеваторов составляет 11,2 млн тонн.