Скоростной поезд свяжет Белгород с Москвой

Posted 26 января 2009,, 10:58
Published 26 января 2009,, 10:58
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В общей сложности в 2008-2010 гг. Российские железные дороги планируют инвестировать в развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения в России порядка 69 млрд рублей, сообщает веб-портал «Дрезина.Ру». В числе приоритетных – 18 направлений с устойчивым пассажиропотоком.
В качестве полигонов для внедрения скоростного сообщения к 2020 году отобраны маршруты Петербург – Хельсинки, Москва – Тверь, Москва – Смоленск, Омск – Hовосибирск, Москва – Орёл – Курск – Белгород, Ростов – Краснодар и другие общей протяжённостью около 2,5 тысяч км. Накануне прошла презентация первого высокоскоростного поезда, который прибыл на Октябрьскую железную дорогу. Планируется, что первый «Сапсан» свяжет Москву и Санкт-Петербург в конце 2009 года.