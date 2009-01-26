Скоростной поезд свяжет Белгород с Москвой

В качестве полигонов для внедрения скоростного сообщения к 2020 году отобраны маршруты Петербург – Хельсинки, Москва – Тверь, Москва – Смоленск, Омск – Hовосибирск, Москва – Орёл – Курск – Белгород, Ростов – Краснодар и другие общей протяжённостью около 2,5 тысяч км. Накануне прошла презентация первого высокоскоростного поезда, который прибыл на Октябрьскую железную дорогу. Планируется, что первый «Сапсан» свяжет Москву и Санкт-Петербург в конце 2009 года.