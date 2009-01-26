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Posted 26 января 2009,, 10:58

Published 26 января 2009,, 10:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Скоростной поезд свяжет Белгород с Москвой

26 января 2009, 10:58
Направление Москва – Орёл – Курск – Белгород компания РЖД выбрала для ввода в эксплуатацию высокоскоростного поезда «Сапсан».

В общей сложности в 2008-2010 гг. Российские железные дороги планируют инвестировать в развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения в России порядка 69 млрд рублей, сообщает веб-портал «Дрезина.Ру». В числе приоритетных – 18 направлений с устойчивым пассажиропотоком.

В качестве полигонов для внедрения скоростного сообщения к 2020 году отобраны маршруты Петербург – Хельсинки, Москва – Тверь, Москва – Смоленск, Омск – Hовосибирск, Москва – Орёл – Курск – Белгород, Ростов – Краснодар и другие общей протяжённостью около 2,5 тысяч км. Накануне прошла презентация первого высокоскоростного поезда, который прибыл на Октябрьскую железную дорогу. Планируется, что первый «Сапсан» свяжет Москву и Санкт-Петербург в конце 2009 года.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Поезд#Железная дорога
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