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Posted 16 января 2009,, 06:56

Published 16 января 2009,, 06:56

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Два белгородских волейболиста станут участниками нового почётного «Клуба 200»

16 января 2009, 06:56
Всероссийская федерация волейбола и издание «Спорт-Экспресс» учредили новый волейбольный «Клуб-200», который будет носить имя белгородского волейболиста доигровщика «Локомотива-Белогорья» Сергея Тетюхина. Вручать награды клуба будут волейболистам, которые провели не менее двухсот матчей за сборную России.

Если в футболе с хоккеем наибольшим почётом пользуются бомбардиры и считают забитые голы, в волейболе основной критерий звёздности – количество сыгранных матчей. В «Клуб 200», как сообщает «Спорт-Экспресс», теперь будут приниматься игроки, проведшие не менее 200 официальных матчей за сборную России.

Корреспонденты издания совместно с пресс-службой ВФВ тщательно проанализировали каждый официальный матч сборной России с тех пор, как она начала выступать в турнирах ФИВБ и ЕКВ. В результате была сформирована уникальная база данных, которая теперь будет обновляться – начиная с первой игры россиян в Мировой лиге-2009, которой наша сборная откроет очередной международный сезон.

Оказалось, что рекордсменом российской сборной является Сергей Тетюхин, который 252 раза выходил на площадку в её составе в официальных международных играх. Кроме того, Сергей набрал в них 1943 очка и, ещё по старым правилам, 514 раз «вернул» команде подачу. Кстати, в процессе обсуждения проекта был вариант создания «Клуба 250». Но, оценив показатели преследователей Тетюхина, организаторы пришли к выводу, что покорить рубеж в 250 матчей в ближайшем будущем вряд ли кому-то удастся. Поэтому планка и была опущена на 50 «позиций».

Кроме Тетюхина гроссмейстерский 200-матчевый рубеж преодолели Алексей Казаков, Константин Ушаков, Вадим Хамутцких и Руслан Олихвер. Хронологически первым это сделал Олихвер, ныне работающий генеральным менеджером столичного «Динамо». Тем не менее «Клуб 200» было решено назвать именем Тетюхина. Прежде всего, именно потому, что он является первым на момент открытия клуба.

Учитывая, что за год сборная России в среднем проводит 25-30 официальных матчей, добраться до магической двухсотенной отметки под силу только выдающимся мастерам. Например, таким, как блокирующий «Искры» Алексей Кулешов – наиболее вероятный следующий член нового клуба, на счету которого 183 матча. Следующими кандидатами можно считать Павла Абрамова (146 игр), Александра Косарева, Алексея Вербова (по 114), Семена Полтавского (106).

#Новости#Спорт#Волейбол#Тетюхин#Хамутцких#Юля
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