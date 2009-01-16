Два белгородских волейболиста станут участниками нового почётного «Клуба 200»

Оказалось, что рекордсменом российской сборной является Сергей Тетюхин, который 252 раза выходил на площадку в её составе в официальных международных играх. Кроме того, Сергей набрал в них 1943 очка и, ещё по старым правилам, 514 раз «вернул» команде подачу. Кстати, в процессе обсуждения проекта был вариант создания «Клуба 250». Но, оценив показатели преследователей Тетюхина, организаторы пришли к выводу, что покорить рубеж в 250 матчей в ближайшем будущем вряд ли кому-то удастся. Поэтому планка и была опущена на 50 «позиций».