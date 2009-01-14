В Губкине после капитального ремонта открылся детский сад с православным уклоном

Posted 14 января 2009,, 12:25
Published 14 января 2009,, 12:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа, посмотреть, как освоились в стенах ДОУ дети, приехали архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, представители Белгородской областной Думы и администрации округа. Осмотрев сад, гости остались довольны: в ДОУ есть не только комнаты для игр и спортзал, но и бассейн.
Здесь же во время церемонии открытия детсада глава администрации городского округа Анатолий Кретов вручил строителям почётные грамоты и премии. К этим наградам добавились и благодарности от владыки Иоанна. Обращаясь к собравшимся, владыка выразил надежду, что юное поколение получит достойное воспитание, которое поможет стать человеком, способным к созиданию прекрасной жизни.
Фото с сайта Белгородской и Старооскольской епархии