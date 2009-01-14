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Posted 14 января 2009,, 12:25

Published 14 января 2009,, 12:25

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Губкине после капитального ремонта открылся детский сад с православным уклоном

14 января 2009, 12:25
Отремонтированный детсад на 170 мест готов принять малышей. В этом дошкольном образовательном учреждении с православным уклоном дети будут изучать православную культуру и английский язык.

Как сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа, посмотреть, как освоились в стенах ДОУ дети, приехали архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, представители Белгородской областной Думы и администрации округа. Осмотрев сад, гости остались довольны: в ДОУ есть не только комнаты для игр и спортзал, но и бассейн.

Здесь же во время церемонии открытия детсада глава администрации городского округа Анатолий Кретов вручил строителям почётные грамоты и премии. К этим наградам добавились и благодарности от владыки Иоанна. Обращаясь к собравшимся, владыка выразил надежду, что юное поколение получит достойное воспитание, которое поможет стать человеком, способным к созиданию прекрасной жизни.

Фото с сайта Белгородской и Старооскольской епархии

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Иоанн#Губкин#Детский сад
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