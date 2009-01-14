В Губкине после капитального ремонта открылся детский сад с православным уклоном

Как сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа, посмотреть, как освоились в стенах ДОУ дети, приехали архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, представители Белгородской областной Думы и администрации округа. Осмотрев сад, гости остались довольны: в ДОУ есть не только комнаты для игр и спортзал, но и бассейн.