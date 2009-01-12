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Posted 12 января 2009,, 09:15

Published 12 января 2009,, 09:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

За отключение тепла – 15 тысяч рублей штрафа

12 января 2009, 09:15
Арбитражный суд Белгородской области согласился с доводами областных антимонополистов и подтвердил правильность вынесения штрафа директору ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
Сюжет
УФАС

Как сообщает пресс-служба областного УФАС, ранее комиссия ведомства признала действия ФГУП «РТРС» нарушающими статью 10 Федерального закона «О защите конкуренции», которые выразились в злоупотреблении доминирующим положением.

Дело было возбуждено по заявлению ОАО «Ростелеком». Компания обвинила ФГУП «РТРС» в прекращении подачи тепла в производственное здание заявителя без предварительного уведомления в период отопительного сезона.

Комиссия Белгородского УФАС России признала факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и решила выдать обязательное для исполнения предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением путём возобновления передачи тепловой энергии по сетям для ОАО «Ростелеком».

Также в ходе проведения административного расследования выяснилось, что ответственным за прекращение поставки тепловой энергии в производственное здание дизельной котельной ОАО «Ростелеком» является непосредственно исполнительный директор ФГУП «РТРС». За данное правонарушение указанное должностное лицо заплатило административный штраф в размере 15 000 рублей.

Не согласившись с решением и предписанием Белгородского УФАС, федеральное государственное унитарное предприятие обратилось в суд, однако Арбитражный суд Белгородской области подтвердил правоту антимонопольного органа.

#Новости#Город#Ростелеком#УФАС#Мария#Отопление#Ртрс
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