За отключение тепла – 15 тысяч рублей штрафа

Комиссия Белгородского УФАС России признала факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и решила выдать обязательное для исполнения предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением путём возобновления передачи тепловой энергии по сетям для ОАО «Ростелеком».