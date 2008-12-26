Правительство РФ поддержит крупнейшие предприятия области

Posted 26 декабря 2008,, 08:50
Published 26 декабря 2008,, 08:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В итоговый список попали компании по всему отраслевому спектру – от СМИ до нефтегазовой промышленности. Среди белгородских предприятий поддержку получат металлурги и ведущие производители областного АПК. У металлургов поддержку получит ООО «УК «Металлоинвест» (владелец ОЭМК и Лебединского ГОКа), являющийся крупнейшим наполнителем областного бюджета. Важным для белгородской промышленности представляется и поддержка ОАО «УК «ММК», разрабатывающего Приоскольское месторождение руды.
Правительство окажет помощь сразу нескольким предприятиям агропромышленного комплекса Белгородской области. Это ЗАО «Управляющая компания «ЭФКО», ОАО АПК «Стойленская нива», ЗАО «Приосколье», ООО «Белгранкорм» (агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»), ООО «ГК Агро-Белогорье»,АО МК «Авида»,ОАО «Верофарм» (в его состав входит витаминный комбинат в Белгороде), ООО «Продимекс-холдинг» (включает белгородский завод лимонной кислоты и пищевые предприятия ЗАО «Белагросахар» и ЗАО «Томаровское»). Также в список попало ООО «Управляющая компания Русские фермы», активно развивающаяся и в Московской, и в Белгородской областях, а также ОАО «Росспиртпром», от благополучия которого зависит работа Весёлолопанского спиртзавода.
Из других отраслей промышленности среди важнейших предприятий страны оказались ОАО «Евроцемент групп», владеющий цементными заводами в области. ОАО «ТГК-4», филиалом которого является «Белгородская региональная генерация», ОАО «Холдинг МРСК» управляющий межрегиональными сетевыми компаниями.
В список вошли и крупнейшие предприятия торговли различной продукцией, имеющие широкое представительство на территории области (Аптечная сеть «36,6», ОАО «Торговый дом «Копейка» и т.д.).
«Включение организации в указанный перечень не является гарантией финансовой поддержки. Главная задача работы с такими компаниями – поддержание их устойчивости, используя не только кредитные инструменты, но и другие меры, такие как государственные гарантии, субсидирование процентных ставок, реструктуризация налоговой задолженности, государственный заказ, таможенно-тарифная политика и т.д. Кроме этого, при необходимости будут минимизироваться негативные социально-экономические последствия от прекращения деятельности таких предприятий, – говорится в официальном сообщении Правительства РФ. – Для обеспечения постоянного мониторинга финансово-экономической и социальной ситуации соответствующие министерства будут создавать рабочие группы при Комиссии по повышению устойчивого развития экономики с участием представителей Министерства экономического развития, Министерства финансов, Министерства регионального развития, банка-партнёра (Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, Газпромбанк и другие кредитные организации), администрации соответствующего региона и менеджмента предприятия. По итогам мониторинга рабочая группа будет принимать либо план по оздоровлению компании, либо решение о продолжении мониторинга».
Утверждённый список не является исчерпывающим, и в дальнейшем по решению комиссии может корректироваться. С полным списком предприятий можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.
Сергей Шевченко