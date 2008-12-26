Правительство РФ поддержит крупнейшие предприятия области

«Включение организации в указанный перечень не является гарантией финансовой поддержки. Главная задача работы с такими компаниями – поддержание их устойчивости, используя не только кредитные инструменты, но и другие меры, такие как государственные гарантии, субсидирование процентных ставок, реструктуризация налоговой задолженности, государственный заказ, таможенно-тарифная политика и т.д. Кроме этого, при необходимости будут минимизироваться негативные социально-экономические последствия от прекращения деятельности таких предприятий, – говорится в официальном сообщении Правительства РФ. – Для обеспечения постоянного мониторинга финансово-экономической и социальной ситуации соответствующие министерства будут создавать рабочие группы при Комиссии по повышению устойчивого развития экономики с участием представителей Министерства экономического развития, Министерства финансов, Министерства регионального развития, банка-партнёра (Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, Газпромбанк и другие кредитные организации), администрации соответствующего региона и менеджмента предприятия. По итогам мониторинга рабочая группа будет принимать либо план по оздоровлению компании, либо решение о продолжении мониторинга».