В стартовом составе россиян на Матче звёзд могут выйти трое белгородских волейболистов

Posted 25 декабря 2008,, 11:41
Published 25 декабря 2008,, 11:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что голосование проводится на сайте издания «Спорт-Экспресс», сама игра состоится 30 января 2009 года в Сургуте.
По состоянию на 12 часов 24 декабря, лидером в голосовании в команде легионеров является бразильский доигровщик «Искры» Жиба, за которого проголосовало 2 373 человека. Если бы опрос завершился в полдень среды, то компанию бразильцу в семёрке легионеров российского чемпионата составили второй доигровщик Данте («Динамо» М, 1 439 голосов), блокирующие Христо Цветанов («Локомотив-Изумруд», 2 363), Владимир Титоренко («Динамо» М, 2 067), диагональный Клэйтон Стэнли («Зенит», 1 504), связующий Ллой Болл («Зенит», 2 188) и либеро Алекс Гонсалес («Динамо» М, 1 278).
Стартовый состав лучших россиян в свою очередь выглядел бы следующим образом: доигровщики Сергей Тетюхин («Локомотив-Белогорье», 2 166), Александр Косарев («Локомотив-Белогорье», 1 146), блокирующие Александр Волков («Динамо» М, 1 594), Алексей Кулешов («Искра», 1 499), диагональный Семен Полтавский («Динамо» М, 1 251), связующий Вадим Хамутцких («Локомотив-Белогорье», 1 791) и либеро Алексей Вербов («Искра», 2 363).
Голосование на сайте «Спорт-экспресс» продлится до 15 января. Руководить сборными легионеров и россиян доверено Даниэлю Баньоли (главный тренер столичного «Динамо») и Борису Колчинсу (новоуренгойского «Факела») соответственно. Они определят запасных игроков, которые начнут звёздный поединок на скамейке запасных своих команд. В их число уже точно не попадут итальянец Кристиан Казоли, немец Кристиан Пампель и канадец Даллас Суниас, расторгнувшие контракты с «НОВой», «Газпромом-Югрой» и «Ярославичем» и вычеркнутые из списка претендентов на участие в Матче звёзд – 2009.