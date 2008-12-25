В стартовом составе россиян на Матче звёзд могут выйти трое белгородских волейболистов

Голосование на сайте «Спорт-экспресс» продлится до 15 января. Руководить сборными легионеров и россиян доверено Даниэлю Баньоли (главный тренер столичного «Динамо») и Борису Колчинсу (новоуренгойского «Факела») соответственно. Они определят запасных игроков, которые начнут звёздный поединок на скамейке запасных своих команд. В их число уже точно не попадут итальянец Кристиан Казоли, немец Кристиан Пампель и канадец Даллас Суниас, расторгнувшие контракты с «НОВой», «Газпромом-Югрой» и «Ярославичем» и вычеркнутые из списка претендентов на участие в Матче звёзд – 2009.