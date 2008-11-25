Барды и поэты центральной России сойдутся в творческом поединке

Фестиваль проходит по номинациям: духовно-философская поэзия («Посох Мудрости»), гражданская и патриотическая поэзия («Посох Мужества»), лирическая поэзия («Посох Вдохновения»), ироническая поэзия («Посох Скомороха») и декламация стиха («Посох Глашатая»). Кроме того, будут присуждены ещё пять посохов за лучшие детские стихи, приз зрительских симпатий, приз для авторов-исполнителей, как самому молодому участнику, а также участнику из самого удалённого места.