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Posted 25 ноября 2008,, 09:10

Published 25 ноября 2008,, 09:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Барды и поэты центральной России сойдутся в творческом поединке

25 ноября 2008, 09:10
Третий межрегиональный поэтический фестиваль «Ведрусский посох» пройдёт в городе Бирюч Белгородской области. Всего ожидается более 100 участников.

На фестиваль съедутся авторы из Белгородской, Липецкой и Воронежской областей, сообщает официальный сайт Старого Оскола. Цель фестиваля – поддержать талантливых авторов, привлечь поэтов из глубинки и способствовать их профессиональному развитию.

Фестиваль проводится в два этапа: первый – творческая лаборатория, где проходят отборочные прослушивания в творческих мастерских, совместное обсуждение представленных работ, практикум. А второй – мастер-классы и финальный концерт.

Фестиваль проходит по номинациям: духовно-философская поэзия («Посох Мудрости»), гражданская и патриотическая поэзия («Посох Мужества»), лирическая поэзия («Посох Вдохновения»), ироническая поэзия («Посох Скомороха») и декламация стиха («Посох Глашатая»). Кроме того, будут присуждены ещё пять посохов за лучшие детские стихи, приз зрительских симпатий, приз для авторов-исполнителей, как самому молодому участнику, а также участнику из самого удалённого места.

Гран-при фестиваля – премия «Посох Первозванного» – получит самый талантливый участник. Поэтический поединок будут судить барды и авторы-исполнители из Москвы и Харькова.

Фестиваль состоится на сцене Дома культуры «Юбилейный» 13 декабря.

#Новости#Культура#Фестиваль#Бирюч#Мария#Стихи#Поэт#Бард#Ведрусский посох
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