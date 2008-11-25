Барды и поэты центральной России сойдутся в творческом поединке

Posted 25 ноября 2008,, 09:10
Published 25 ноября 2008,, 09:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На фестиваль съедутся авторы из Белгородской, Липецкой и Воронежской областей, сообщает официальный сайт Старого Оскола. Цель фестиваля – поддержать талантливых авторов, привлечь поэтов из глубинки и способствовать их профессиональному развитию.
Фестиваль проводится в два этапа: первый – творческая лаборатория, где проходят отборочные прослушивания в творческих мастерских, совместное обсуждение представленных работ, практикум. А второй – мастер-классы и финальный концерт.
Фестиваль проходит по номинациям: духовно-философская поэзия («Посох Мудрости»), гражданская и патриотическая поэзия («Посох Мужества»), лирическая поэзия («Посох Вдохновения»), ироническая поэзия («Посох Скомороха») и декламация стиха («Посох Глашатая»). Кроме того, будут присуждены ещё пять посохов за лучшие детские стихи, приз зрительских симпатий, приз для авторов-исполнителей, как самому молодому участнику, а также участнику из самого удалённого места.
Гран-при фестиваля – премия «Посох Первозванного» – получит самый талантливый участник. Поэтический поединок будут судить барды и авторы-исполнители из Москвы и Харькова.
Фестиваль состоится на сцене Дома культуры «Юбилейный» 13 декабря.