Заместитель губернатора области награждён орденом святого князя Даниила Московского

Posted 21 ноября 2008, 12:11
Published 21 ноября 2008, 12:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Орден святого Даниила учреждён Священным Синодом РПЦ в память 1000-летия Крещения Руси. Им награждаются как духовные, так и светские лица, много сделавшие для возрождения духовной жизни страны, для укрепления её могущества и благосостояния.
Сегодня столь высокую награду по благословению Предстоятеля РПЦ заместителю губернатора области вручил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн на празднике, посвящённом 300-летию образования прихода храма в Шебекинском районе. Владыка отметил большую роль работы О. Полухина, который несколько лет руководит региональной программой по строительству и восстановлению храмов.
Наталья Тищенко