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Posted 21 ноября 2008, 12:11

Published 21 ноября 2008, 12:11

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Заместитель губернатора области награждён орденом святого князя Даниила Московского

21 ноября 2008, 12:11
Орден благоверного князя Даниила Московского третьей степени сегодня вручён заместителю губернатора Белгородской области Олегу Полухину за труды на благо Русской Православной Церкви и региона.

Орден святого Даниила учреждён Священным Синодом РПЦ в память 1000-летия Крещения Руси. Им награждаются как духовные, так и светские лица, много сделавшие для возрождения духовной жизни страны, для укрепления её могущества и благосостояния.

Сегодня столь высокую награду по благословению Предстоятеля РПЦ заместителю губернатора области вручил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн на празднике, посвящённом 300-летию образования прихода храма в Шебекинском районе. Владыка отметил большую роль работы О. Полухина, который несколько лет руководит региональной программой по строительству и восстановлению храмов.

Наталья Тищенко

#Новости#Орден даниила московского#Мария#Религия
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