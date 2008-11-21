Заместитель губернатора области награждён орденом святого князя Даниила Московского

Сегодня столь высокую награду по благословению Предстоятеля РПЦ заместителю губернатора области вручил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн на празднике, посвящённом 300-летию образования прихода храма в Шебекинском районе. Владыка отметил большую роль работы О. Полухина, который несколько лет руководит региональной программой по строительству и восстановлению храмов.