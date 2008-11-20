Белгородская школьница получила приз за лучшее письмо ветерану

Posted 20 ноября 2008,, 13:31
Published 20 ноября 2008,, 13:31
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сегодня в гимназии № 3 состоялось торжественное награждение победительницы Всероссийского конкурса сочинений: семиклассница Мария Штальман заняла первое место в номинации «Письмо ветерану». Директор Белгородского филиала Почты России Александр Рябикин торжественно вручил Маше заслуженный приз – современный музыкальный центр.
Почта России и «Учительская газета» восьмой год подряд проводят по всей стране конкурс сочинений «Лучший урок письма». В этом году участникам предложили на выбор 7 различных номинаций.
Кстати, в этом учебном году скоро стартует новый конкурс «Лучший урок письма». Подробно о нём можно узнать на сайте Белгородского филиала Почты России в разделе «Конкурсы», сообщает пресс-служба Белгородского филиала Почты России.