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Posted 20 ноября 2008,, 13:31

Published 20 ноября 2008,, 13:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская школьница получила приз за лучшее письмо ветерану

20 ноября 2008, 13:31
Победительница Всероссийского конкурса сочинений «Лучший урок письма» получила музыкальный центр.

Сегодня в гимназии № 3 состоялось торжественное награждение победительницы Всероссийского конкурса сочинений: семиклассница Мария Штальман заняла первое место в номинации «Письмо ветерану». Директор Белгородского филиала Почты России Александр Рябикин торжественно вручил Маше заслуженный приз – современный музыкальный центр.

Почта России и «Учительская газета» восьмой год подряд проводят по всей стране конкурс сочинений «Лучший урок письма». В этом году участникам предложили на выбор 7 различных номинаций.

Кстати, в этом учебном году скоро стартует новый конкурс «Лучший урок письма». Подробно о нём можно узнать на сайте Белгородского филиала Почты России в разделе «Конкурсы», сообщает пресс-служба Белгородского филиала Почты России.

#Новости#Город#Почта#Мария#Письмо#Мария штальман
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