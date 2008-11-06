В Белгороде пройдут первые соревнования по флэшкроссу

Все команды на старте получают одинаковый комплект карточек-фотозаданий и карту. Старт у всех команд происходит в одно время из одного места. Маршрут прохождения заданий каждая команда определяет для себя самостоятельно. Каждое задание «стоит» определённое количество баллов, но определится это количество только после финиша. Самым «дорогим» заданием станет то, которое взяли наименьшее число команд, а самым «дешёвым» то, которое взяли больше всех.