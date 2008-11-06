В Белгороде пройдут первые соревнования по флэшкроссу

Posted 6 ноября 2008,, 12:35
Published 6 ноября 2008,, 12:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Флешкросс – это командная приключенческая и почти спортивная игра. Она представляет собой коктейль из классического логического квеста, велосипедных гонок по пересечённой местности, чемпионата по разгадыванию головоломок, творческого фотоконкурса, финала КВН и Кубка по ориентированию.
Все команды на старте получают одинаковый комплект карточек-фотозаданий и карту. Старт у всех команд происходит в одно время из одного места. Маршрут прохождения заданий каждая команда определяет для себя самостоятельно. Каждое задание «стоит» определённое количество баллов, но определится это количество только после финиша. Самым «дорогим» заданием станет то, которое взяли наименьшее число команд, а самым «дешёвым» то, которое взяли больше всех.
Также дополнительные баллы в каждом задании можно заработать, решив сопутствующую логическую задачу и сфотографировав ответ. Подтверждением взятия задания является фотография, сделанная на искомой точке. Для того чтобы принять участие в игре, необходимо зарегистрироваться на сайте. Информационную поддержку соревнованиям оказывает ИА «Бел.Ру».