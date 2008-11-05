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Posted 5 ноября 2008,, 14:30

Published 5 ноября 2008,, 14:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о нетрезвых водителях

5 ноября 2008, 14:30
Виновником ДТП с участием маршрутного такси в Белгороде стал водитель иномарки, находящийся в нетрезвом состоянии. По чистой случайности в этой аварии погибших нет, но два пассажира получили серьёзные травмы.
Сюжет
ДТП

Авария произошла вечером 3 ноября в Белгороде по проспекту Б. Хмельницкого на пересечении с улицей Супруновская. Водитель автомобиля автомобиля Opel Kadet столкнулся с автомобилем ВАЗ 2106, который двигался в попутном направлении. От удара «Опель» вылетел на полосу встречного движения, где врезался в маршрутное такси «Газель». В перевернувшейся маршрутке пострадали два пассажира: они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что ранее водитель «Опеля» уже привлекался к административной ответственности, но нарушения были незначительные.

В связи с участившимися ДТП по вине пьяных водителей сотрудники отдела пропаганды ГИБДД обращаются к жителям области с просьбой сообщать о водителях, которые в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль. Оставлять свои сообщения можно анонимно по телефону «горячей линии» 26-34-34 или 35-28-11.

Анастасия Саенко

#Новости#ДТП#Происшествия#Аварии#Гибдд#Водители#Мария#Юля
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