Сотрудники ГИБДД просят сообщать о нетрезвых водителях

Авария произошла вечером 3 ноября в Белгороде по проспекту Б. Хмельницкого на пересечении с улицей Супруновская. Водитель автомобиля автомобиля Opel Kadet столкнулся с автомобилем ВАЗ 2106, который двигался в попутном направлении. От удара «Опель» вылетел на полосу встречного движения, где врезался в маршрутное такси «Газель». В перевернувшейся маршрутке пострадали два пассажира: они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что ранее водитель «Опеля» уже привлекался к административной ответственности, но нарушения были незначительные.