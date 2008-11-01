В Алексеевском районе открылся музей местной милиции

Posted 1 ноября 2008,, 08:27
Published 1 ноября 2008,, 08:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Инициаторами создания музея стали руководитель Алексеевского ОВД Андрей Корниенко и его помощник по работе с ветеранским движением Нина Купавцева. Для музея в здании РОВД выделили специальное помещение, куда и поместили фотографии прошлых лет, личные вещи, награды и даже детские рисунки, которые получали сотрудники милиции во время служебной командировки на Северном Кавказе.
Особое место в музее занимает экспозиция, посвящённая Герою России Владимиру Бурцеву – бывшему заместителю начальника УВД по Белгородской области, земляку алексеевских милиционеров. Как сообщает пресс-служба областного УВД, экспозиция будет постоянно пополняться.