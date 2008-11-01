Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2008,, 08:27

Published 1 ноября 2008,, 08:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Алексеевском районе открылся музей местной милиции

1 ноября 2008, 08:27
Сегодня в Алексеевском районе начал работать музей местной районной милиции. Экспозицию для него сотрудники и ветераны, работавшие в отделе внутренних дел, собирали почти год.

Инициаторами создания музея стали руководитель Алексеевского ОВД Андрей Корниенко и его помощник по работе с ветеранским движением Нина Купавцева. Для музея в здании РОВД выделили специальное помещение, куда и поместили фотографии прошлых лет, личные вещи, награды и даже детские рисунки, которые получали сотрудники милиции во время служебной командировки на Северном Кавказе.

Особое место в музее занимает экспозиция, посвящённая Герою России Владимиру Бурцеву – бывшему заместителю начальника УВД по Белгородской области, земляку алексеевских милиционеров. Как сообщает пресс-служба областного УВД, экспозиция будет постоянно пополняться.

#Новости#Происшествия#Мария#Увд#Милиция#Музей милиции
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18