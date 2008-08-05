Сегодня Белгород отмечает юбилей первого салюта Победы

Posted 5 августа 2008,, 12:27
Published 5 августа 2008,, 12:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Во время Великой Отечественной войны в ходе Курской битвы, которая продолжалась 49 дней (с 5 июля по 23 августа 1943 года), 5 августа от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Белгород и Орёл. Сломали планы врага войска Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу И.В. Сталина № 2 от 5 августа 1943 года в Москве был дан артиллерийский салют войскам, освободившим города. Этот салют был первым за время Великой Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось звание «Город первого салюта». В том же приказе Верховный Главнокомандующий впервые присвоил особо отличившимся в боях частям и соединениям почётные наименования «Орловских» и «Белгородских».
На снимке: части Степного фронта в бою на подступах к городу Белгороду
Организаторы подсчитали: для того, чтобы салют был слышен в городе, необходимо задействовать около 100 зенитных орудий. В распоряжении организаторов оказалось всего 1200 холостых снарядов (во время войны их не держали в запасе в московском гарнизоне ПВО), из 100 орудий можно было дать всего 12 залпов. Потому в салюте задействовали и кремлёвский дивизион горных пушек (24 орудия), холостые снаряды к которым имелись в наличии.
Таким образом, в полночь 5 августа были даны 12 залпов из 124 орудий с интервалом 30 секунд. Чтобы залпы были слышны повсеместно, группы орудий были расставлены на стадионах и пустырях в разных районах Москвы.
Всего в годы войны Москва салютовала победителям 354 раза. Салюты производились с наступлением темноты, после прочтения приказа по радио, и сопровождались фейерверком разноцветных сигнальных ракет.
На снимке: воины 89-й Белгородско-Харьковской гвардейской стрелковой дивизии проходят по улице Белгорода, 1943 год
В апреле 2007 года Белгороду наравне с Курском и Орлом приказом Президента России было присвоено почётное звание «Город воинской славы». Этого звания могут быть удостоены города, на территории которых или если в непосредственной близости от них в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Белгороду это звание принесли воины, которые участвовали в ожесточённых боях на Курской дуге в 1943 году и освобождали город от немцев.
На снимке: залп первого салюта в Москве честь воинов, освободивших Белгород и Орёл, 1943 год
Сегодня в Белгороде в 22:00 праздничный фейерверк в честь юбилейной годовщины освобождения города прозвучит одновременно в четырёх местах областного центра. Посмотреть его можно будет в районах Соборной площади, Крейды, Гринёвки и возле киноцентра «Русич».
Анастасия Саенко,
по материалам открытых источников сети Интернет,