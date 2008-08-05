Сегодня Белгород отмечает юбилей первого салюта Победы

Во время Великой Отечественной войны в ходе Курской битвы, которая продолжалась 49 дней (с 5 июля по 23 августа 1943 года), 5 августа от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Белгород и Орёл. Сломали планы врага войска Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу И.В. Сталина № 2 от 5 августа 1943 года в Москве был дан артиллерийский салют войскам, освободившим города. Этот салют был первым за время Великой Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось звание «Город первого салюта». В том же приказе Верховный Главнокомандующий впервые присвоил особо отличившимся в боях частям и соединениям почётные наименования «Орловских» и «Белгородских».