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Posted 5 августа 2008,, 12:27

Published 5 августа 2008,, 12:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сегодня Белгород отмечает юбилей первого салюта Победы

5 августа 2008, 12:27
Праздничные мероприятия, которые сегодня проходят в Белгороде в честь 65-й годовщины освобождения города, завершатся фейерверком. В 1943 году салют в честь первых освобождённых городов Белгорода и Орла стал началом на пути к самому главному победному салюту в мае 1945 года.

Во время Великой Отечественной войны в ходе Курской битвы, которая продолжалась 49 дней (с 5 июля по 23 августа 1943 года), 5 августа от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Белгород и Орёл. Сломали планы врага войска Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу И.В. Сталина № 2 от 5 августа 1943 года в Москве был дан артиллерийский салют войскам, освободившим города. Этот салют был первым за время Великой Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось звание «Город первого салюта». В том же приказе Верховный Главнокомандующий впервые присвоил особо отличившимся в боях частям и соединениям почётные наименования «Орловских» и «Белгородских».

На снимке: части Степного фронта в бою на подступах к городу Белгороду

Организаторы подсчитали: для того, чтобы салют был слышен в городе, необходимо задействовать около 100 зенитных орудий. В распоряжении организаторов оказалось всего 1200 холостых снарядов (во время войны их не держали в запасе в московском гарнизоне ПВО), из 100 орудий можно было дать всего 12 залпов. Потому в салюте задействовали и кремлёвский дивизион горных пушек (24 орудия), холостые снаряды к которым имелись в наличии.

Таким образом, в полночь 5 августа были даны 12 залпов из 124 орудий с интервалом 30 секунд. Чтобы залпы были слышны повсеместно, группы орудий были расставлены на стадионах и пустырях в разных районах Москвы.

Всего в годы войны Москва салютовала победителям 354 раза. Салюты производились с наступлением темноты, после прочтения приказа по радио, и сопровождались фейерверком разноцветных сигнальных ракет.

На снимке: воины 89-й Белгородско-Харьковской гвардейской стрелковой дивизии проходят по улице Белгорода, 1943 год

В апреле 2007 года Белгороду наравне с Курском и Орлом приказом Президента России было присвоено почётное звание «Город воинской славы». Этого звания могут быть удостоены города, на территории которых или если в непосредственной близости от них в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Белгороду это звание принесли воины, которые участвовали в ожесточённых боях на Курской дуге в 1943 году и освобождали город от немцев.

На снимке: залп первого салюта в Москве честь воинов, освободивших Белгород и Орёл, 1943 год

Сегодня в Белгороде в 22:00 праздничный фейерверк в честь юбилейной годовщины освобождения города прозвучит одновременно в четырёх местах областного центра. Посмотреть его можно будет в районах Соборной площади, Крейды, Гринёвки и возле киноцентра «Русич».

Анастасия Саенко,

по материалам открытых источников сети Интернет,

фото с сайта http://victory.rusarchives.ru

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