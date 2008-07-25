Евгений Савченко – в десятке лучших

Posted 25 июля 2008,, 10:05
Published 25 июля 2008,, 10:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Эти данные получены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам социологического опроса. В нём участвовали 1600 респондентов из 140 населённых пунктов 42 республик, краёв и областей.
В открытом рейтинговом голосовании Евгений Савченко разделил 6-10 места с губернатором Московской области Борисом Громовым, главой Ханты-Мансийского автономного округа Александром Филиппенко, президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и нижегородским губернатором Валерием Шанцевым.
По данным ВЦИОМ, главными показателями эффективной работы глав регионов россияне считают честность, близость к народу и ответственность. Число участников рейтингового голосования, которые позитивно оценивают работу белгородского губернатора с точки зрения решения социальных и экономических проблем региона, увеличилось вдвое с момента последнего подобного опроса. Он проходил в 2005 году.