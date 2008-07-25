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Posted 25 июля 2008,, 10:05

Published 25 июля 2008,, 10:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгений Савченко – в десятке лучших

25 июля 2008, 10:05
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко вошёл в десятку лучших глав регионов. Они, по мнению граждан страны, наиболее успешно решают социальные и экономические проблемы своего региона.

Эти данные получены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам социологического опроса. В нём участвовали 1600 респондентов из 140 населённых пунктов 42 республик, краёв и областей.

В открытом рейтинговом голосовании Евгений Савченко разделил 6-10 места с губернатором Московской области Борисом Громовым, главой Ханты-Мансийского автономного округа Александром Филиппенко, президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и нижегородским губернатором Валерием Шанцевым.

По данным ВЦИОМ, главными показателями эффективной работы глав регионов россияне считают честность, близость к народу и ответственность. Число участников рейтингового голосования, которые позитивно оценивают работу белгородского губернатора с точки зрения решения социальных и экономических проблем региона, увеличилось вдвое с момента последнего подобного опроса. Он проходил в 2005 году.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Рейтинг#Губернатор#Опрос#Савченко
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