Евгений Савченко – в десятке лучших

По данным ВЦИОМ, главными показателями эффективной работы глав регионов россияне считают честность, близость к народу и ответственность. Число участников рейтингового голосования, которые позитивно оценивают работу белгородского губернатора с точки зрения решения социальных и экономических проблем региона, увеличилось вдвое с момента последнего подобного опроса. Он проходил в 2005 году.