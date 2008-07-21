Чемпионский нокаут за 36 секунд

Posted 21 июля 2008,, 06:40
Published 21 июля 2008,, 06:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Поддержать титулованного чемпиона по боевому самбо и боям без правил Фёдора Емельяненко в Америку вылетели более 40 россиян, сообщает официальный сайт Фёдора. В российского спортсмена верили тысячи людей. На его победу сделали ставки 61248 человек против 11581, голосовавшего за Тима Сильвию.
Бой с Тимом Сильвией на турнире Affliction Banned длился всего 36 секунд. Конечно, это не рекордное время для Фёдора в серии его победных поединков, бой с Зулузини длился 25 секунд. Фёдор провёл молниеносную атаку, нанеся более 20 точных ударов противнику, перевёл бой в партер и коронным удушающим приёмом завершил его.
Емельяненко в очередной раз доказал, что его по праву называют сильнейшим человеком в мире. И если на изготовление уникального чемпионского пояса к этому бою потребовалось в общей сложности 150 часов, то для подтверждения права обладать им чемпиону было достаточно 36 секунд.
В этот же день на ринге «Хонда сентер» в Анахайме состоялось ещё четыре боя, в одном из них принимал участие и брат Фёдора Александр Емельяненко.