Чемпионский нокаут за 36 секунд

Емельяненко в очередной раз доказал, что его по праву называют сильнейшим человеком в мире. И если на изготовление уникального чемпионского пояса к этому бою потребовалось в общей сложности 150 часов, то для подтверждения права обладать им чемпиону было достаточно 36 секунд.