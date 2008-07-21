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Posted 21 июля 2008,, 06:40

Published 21 июля 2008,, 06:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Чемпионский нокаут за 36 секунд

21 июля 2008, 06:40
Староосколец Фёдор Емельяненко подтвердил титул чемпиона мира и звание сильнейшего человека мира в бою, который длился 36 секунд. На турнире в американском Анахайме Фёдор без труда одолел Тима Сильвию.

Поддержать титулованного чемпиона по боевому самбо и боям без правил Фёдора Емельяненко в Америку вылетели более 40 россиян, сообщает официальный сайт Фёдора. В российского спортсмена верили тысячи людей. На его победу сделали ставки 61248 человек против 11581, голосовавшего за Тима Сильвию.

Бой с Тимом Сильвией на турнире Affliction Banned длился всего 36 секунд. Конечно, это не рекордное время для Фёдора в серии его победных поединков, бой с Зулузини длился 25 секунд. Фёдор провёл молниеносную атаку, нанеся более 20 точных ударов противнику, перевёл бой в партер и коронным удушающим приёмом завершил его.

Емельяненко в очередной раз доказал, что его по праву называют сильнейшим человеком в мире. И если на изготовление уникального чемпионского пояса к этому бою потребовалось в общей сложности 150 часов, то для подтверждения права обладать им чемпиону было достаточно 36 секунд.

В этот же день на ринге «Хонда сентер» в Анахайме состоялось ещё четыре боя, в одном из них принимал участие и брат Фёдора Александр Емельяненко.

#Новости#Спорт#Бои без правил#Федор емельяненко#Чемпион#Юля
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