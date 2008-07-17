Грайворонская молодёжь выбирает отдых с пользой для души

Posted 17 июля 2008,, 05:27
Published 17 июля 2008,, 05:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает сайт администрации Грайворонского района, отдых на базе Почаевской средней школы отличался разнообразием и духовно-нравственной направленностью мероприятий: ежедневные молебны с выносом на аналой иконы святителя Иоасафа, познавательные видеолектории, викторины, конкурсы, поучительные беседы на тему семейных и межчеловеческих отношений.
Большой популярностью у ребят пользовались клубы по интересам. Отдыхающие изучали церковнославянский язык, фольклор и т.д. Проводились и различные спортивные соревнования, подвижные игры на свежем воздухе, организовывались турпоходы. По словам ребят, от отдыха в лагере остались только яркие впечатления.