Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля 2008,, 05:27

Published 17 июля 2008,, 05:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Грайворонская молодёжь выбирает отдых с пользой для души

17 июля 2008, 05:27
Более 50 мальчишек и девчонок – учащиеся местного филиала Духовно-просветительского центра – только что вернулись из православного лагеря «Ставрос». Летний отдых для детей организовали духовно-просветительский Центр во имя святителя Иоасафа Белгородского (Грайворон) и Грайворонское благочиние.

Как сообщает сайт администрации Грайворонского района, отдых на базе Почаевской средней школы отличался разнообразием и духовно-нравственной направленностью мероприятий: ежедневные молебны с выносом на аналой иконы святителя Иоасафа, познавательные видеолектории, викторины, конкурсы, поучительные беседы на тему семейных и межчеловеческих отношений.

Большой популярностью у ребят пользовались клубы по интересам. Отдыхающие изучали церковнославянский язык, фольклор и т.д. Проводились и различные спортивные соревнования, подвижные игры на свежем воздухе, организовывались турпоходы. По словам ребят, от отдыха в лагере остались только яркие впечатления.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Ставрос#Православный детский лагерь
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18