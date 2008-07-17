Грайворонская молодёжь выбирает отдых с пользой для души

Более 50 мальчишек и девчонок – учащиеся местного филиала Духовно-просветительского центра – только что вернулись из православного лагеря «Ставрос». Летний отдых для детей организовали духовно-просветительский Центр во имя святителя Иоасафа Белгородского (Грайворон) и Грайворонское благочиние.

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