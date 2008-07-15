Лучшие потребители электроэнергии Белгородской области занесены на Доску почёта

Итоги первого областного конкурса на лучшего потребителя среди населения Белгородская сбытовая компания - гарантирюущий поставщик электроэнергии на территории региона - подведела в начале июля. В этом году конкурс проводился среди жителей пяти городов – Белгорода, Валуек, Губкина, Старого Оскола и Шебекино. Церемонии награждения состоялись в белгородском, старооскольском и валуйском Центрах обслуживания клиентов (ЦОК). Победителей поздравили организаторы конкурса, представители местных органов самоуправления и ООО «115», координирующего деятельность ЦОК. Выступавшие поддержали идею конкурса и выразили надежду, что его проведение конкурса станет доброй традицией, которую продолжат и другие поставщики жилищно-коммунальных услуг.