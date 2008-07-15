Лучшие потребители электроэнергии Белгородской области занесены на Доску почёта

Posted 15 июля 2008,, 10:30
Published 15 июля 2008,, 10:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Информация о победителях размещена на специальной странице корпоративного сайта ОАО «Белгородская сбытовая компания» в разделе «Клиентам» (подраздел «Лучшие потребители» - «Население»).
Итоги первого областного конкурса на лучшего потребителя среди населения Белгородская сбытовая компания - гарантирюущий поставщик электроэнергии на территории региона - подведела в начале июля. В этом году конкурс проводился среди жителей пяти городов – Белгорода, Валуек, Губкина, Старого Оскола и Шебекино. Церемонии награждения состоялись в белгородском, старооскольском и валуйском Центрах обслуживания клиентов (ЦОК). Победителей поздравили организаторы конкурса, представители местных органов самоуправления и ООО «115», координирующего деятельность ЦОК. Выступавшие поддержали идею конкурса и выразили надежду, что его проведение конкурса станет доброй традицией, которую продолжат и другие поставщики жилищно-коммунальных услуг.
Лучшими потребителями г. Белгорода по итогам конкурса признаны: Ф.В. Ефимов, Н.Е. Маслобоева, И.И. Шестухин, Н.М. Дробаха, М.А. Смирнов, Н.С. Котельникова, А.А. Арустамов, О.В. Мишенин, г. Шебекино: М.М. Коробка, С.М. Лушников, А.М. Бондаренко; г. Старый Оскол: А.А.Солдатюк, А.К. Карклин, О.В. Рязанова; г. Губкин: Н.Н. Михирев, Л.Б. Константинова, г. Валуйки: В.И. Коровянский, Л.М. Куркина, В.В. Колесникова.