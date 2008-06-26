Рыба из «Ларца» оказалась «бессрочной»

Posted 26 июня 2008,, 12:10
Published 26 июня 2008,, 12:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Проверяющие сняли с реализации и уничтожили свежезамороженную рыбу в магазине «Ларец», что в посёлке Пролетарском Ракитянского района. Продавец не смогла ни предоставить ветеринарно-сопроводительные документов на этот товар, ни сообщить информацию о сроке годности. Вместе с рыбой в этом же магазине уничтожили и просроченные колбасные изделия. Продавец оштрафована на 1000 рублей. Ещё в восьми магазинах посёлка Пролетарский («Артпродукт», «Светлана», ООО «Регионстройторг», «Карат», «Престиж», «Вираж», «Дарья», «Елена », магазин № 6, Белгородское ТПО Воронежского филиала ОАО «ЖТК») были обнаружены опасные для здоровья человека мясные полуфабрикаты, субпродукты и колбасы с истекшим сроком годности.
В Чернянке сотрудники Россельхознадзора проверили восемь торговых точек и в каждой обнаружили недоброкачественные мясные продукты с истекшим сроком хранения: в магазине «Фортуна» – мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, в магазине «Ника» – колбасу, рыбу, куриные окорочка и яйца без ветеринарно-сопроводительных документов. Нарушения выявлены и в магазинах «Юбилейный», «Белая акация», «Каскад», «Сказка». Вся недоброкачественная продукция уничтожена, в отношении недобросовестных предпринимателей заведено административное дело, сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.