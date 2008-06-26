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Posted 26 июня 2008,, 12:10

Published 26 июня 2008,, 12:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Рыба из «Ларца» оказалась «бессрочной»

26 июня 2008, 12:10
Сотрудники областного Управления Россельхознадзора проверили продуктовые магазины Ракитянского и Чернянского районов. Результатом проверки стал довольно обширный набор просроченных продуктов.

Проверяющие сняли с реализации и уничтожили свежезамороженную рыбу в магазине «Ларец», что в посёлке Пролетарском Ракитянского района. Продавец не смогла ни предоставить ветеринарно-сопроводительные документов на этот товар, ни сообщить информацию о сроке годности. Вместе с рыбой в этом же магазине уничтожили и просроченные колбасные изделия. Продавец оштрафована на 1000 рублей. Ещё в восьми магазинах посёлка Пролетарский («Артпродукт», «Светлана», ООО «Регионстройторг», «Карат», «Престиж», «Вираж», «Дарья», «Елена », магазин № 6, Белгородское ТПО Воронежского филиала ОАО «ЖТК») были обнаружены опасные для здоровья человека мясные полуфабрикаты, субпродукты и колбасы с истекшим сроком годности.

В Чернянке сотрудники Россельхознадзора проверили восемь торговых точек и в каждой обнаружили недоброкачественные мясные продукты с истекшим сроком хранения: в магазине «Фортуна» – мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, в магазине «Ника» – колбасу, рыбу, куриные окорочка и яйца без ветеринарно-сопроводительных документов. Нарушения выявлены и в магазинах «Юбилейный», «Белая акация», «Каскад», «Сказка». Вся недоброкачественная продукция уничтожена, в отношении недобросовестных предпринимателей заведено административное дело, сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Продукты#Россельхознадзор
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