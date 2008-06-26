Рыба из «Ларца» оказалась «бессрочной»

Проверяющие сняли с реализации и уничтожили свежезамороженную рыбу в магазине «Ларец», что в посёлке Пролетарском Ракитянского района. Продавец не смогла ни предоставить ветеринарно-сопроводительные документов на этот товар, ни сообщить информацию о сроке годности. Вместе с рыбой в этом же магазине уничтожили и просроченные колбасные изделия. Продавец оштрафована на 1000 рублей. Ещё в восьми магазинах посёлка Пролетарский («Артпродукт», «Светлана», ООО «Регионстройторг», «Карат», «Престиж», «Вираж», «Дарья», «Елена », магазин № 6, Белгородское ТПО Воронежского филиала ОАО «ЖТК») были обнаружены опасные для здоровья человека мясные полуфабрикаты, субпродукты и колбасы с истекшим сроком годности.