Больше продуктов – дешёвых и разных

Posted 25 июня 2008,, 11:54
Published 25 июня 2008,, 11:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Планируется, что в рамках программы усовершенствуют нормативно-правовую базу для регулирования торговли социально-значимыми товарами. Их ассортимент будет постоянно расширяться. Контроль над ценами на мясные и молочные продукты (как в процессе производства, так и в процессе сбыта) позволит поддерживать их стоимость на одном уровне.
Для стабилизации ситуации на потребительском рынке области предпринимателям будут предоставлены равные условия продажи схожих продуктов. Это касается и произведённых в регионе, и привозимых товаров – при условии контроля их качества. При этом производители (а не перекупщики сельскохозяйственной продукции) окажутся в более выгодном положении. Как сообщает пресс-центр губернатора области, торговые места на розничных рынках им предоставят на льготных условиях.
Жители области также смогут купить качественные продукты от товаропроизводителей на ярмарках, которые станут проходить чаще. В муниципальных образованиях будет развиваться выездная торговля молочными продуктами непосредственно от фермеров. Планируется, что и они, и продавцы объединятся в отраслевые ассоциации и союзы, станут проводить конкурсы профессионального мастерства.
Ожидается, что к 2010 году оборот розничной торговли вырастет почти на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Почти в два раза увеличится объём торговых площадей, а доходы жителей региона вырастут на 17-19 процентов. Планируется, что белгородцы станут больше тратить денег на непродовольственные товары, а продукты станут обходиться им дешевле.