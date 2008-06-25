Больше продуктов – дешёвых и разных

Для стабилизации ситуации на потребительском рынке области предпринимателям будут предоставлены равные условия продажи схожих продуктов. Это касается и произведённых в регионе, и привозимых товаров – при условии контроля их качества. При этом производители (а не перекупщики сельскохозяйственной продукции) окажутся в более выгодном положении. Как сообщает пресс-центр губернатора области, торговые места на розничных рынках им предоставят на льготных условиях.