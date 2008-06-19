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Posted 19 июня 2008,, 05:59

Published 19 июня 2008,, 05:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

За идею придётся отсидеть семь лет

19 июня 2008, 05:59
В Ровеньском районе осудили мошенников, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр.
Сюжет
Деньги

В марте прошлого года два жителя села Ерёмовка, что в Ровеньском районе, занялись изготовлением поддельных денежных купюр. Один из товарищей с помощью компьютерной техники изготовил «денег» на сумму более 60 000 рублей, другой сбыл товар на территории Белгородской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С марта по июль 2007 года подельники совершили пять эпизодов преступной деятельности по сбыту поддельных денежных купюр достоинством 500 и 100 рублей на территории Старого Оскола и Ровеньского района. Приговором районного суда человек, изготовивший поддельные купюры, приговорён к наказанию в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы, вдохновитель идеи и сбытчик купюр приговорён к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, помощник двух товарищей – к 4 годам лишения свободы.

#Новости#Деньги#Происшествия#Прокуратура#Мария#Фальшивомонетчик
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