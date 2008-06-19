За идею придётся отсидеть семь лет

С марта по июль 2007 года подельники совершили пять эпизодов преступной деятельности по сбыту поддельных денежных купюр достоинством 500 и 100 рублей на территории Старого Оскола и Ровеньского района. Приговором районного суда человек, изготовивший поддельные купюры, приговорён к наказанию в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы, вдохновитель идеи и сбытчик купюр приговорён к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, помощник двух товарищей – к 4 годам лишения свободы.