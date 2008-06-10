Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2008,, 07:15

Published 10 июня 2008,, 07:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Директора губкинского предприятия дисквалифицировали на год

10 июня 2008, 07:15
Прокуратура города Губкина провела проверку соблюдения трудового законодательства. В ходе оперативных мероприятий в ООО «Стальконструкция» было выявлено несоблюдение Трудового кодекса РФ.

Согласно статье 136 ТК РФ, заработная плата должна выплачиваться работникам не реже, чем каждые полмесяца. Кроме того, предприятие нарушало условия коллективного трудового договора. Невыплата зарплаты создавала напряжение внутри коллектива и нарушала право на вознаграждение за труд, гарантированное Конституцией РФ.

В отношении директора данного предприятии уже возбуждалось дело о несоблюдении трудового законодательства, за которое Гострудинспекцией Белгородской области он был оштрафован.

По результатам проверки Губкинским городским прокурором в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2. 5. 27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде». После рассмотрения постановления прокурора мировой суд города Губкина признал директора ООО «Стальконструкция» виновным и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на один год, сообщает сайт областной прокуратуры.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Зарплата#Штраф#Прокуратура#Трудовой кодекс
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18