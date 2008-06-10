Директора губкинского предприятия дисквалифицировали на год

Posted 10 июня 2008,, 07:15
Published 10 июня 2008,, 07:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно статье 136 ТК РФ, заработная плата должна выплачиваться работникам не реже, чем каждые полмесяца. Кроме того, предприятие нарушало условия коллективного трудового договора. Невыплата зарплаты создавала напряжение внутри коллектива и нарушала право на вознаграждение за труд, гарантированное Конституцией РФ.
В отношении директора данного предприятии уже возбуждалось дело о несоблюдении трудового законодательства, за которое Гострудинспекцией Белгородской области он был оштрафован.
По результатам проверки Губкинским городским прокурором в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2. 5. 27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде». После рассмотрения постановления прокурора мировой суд города Губкина признал директора ООО «Стальконструкция» виновным и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на один год, сообщает сайт областной прокуратуры.