Директора губкинского предприятия дисквалифицировали на год

По результатам проверки Губкинским городским прокурором в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2. 5. 27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде». После рассмотрения постановления прокурора мировой суд города Губкина признал директора ООО «Стальконструкция» виновным и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на один год, сообщает сайт областной прокуратуры.