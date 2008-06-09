С тремя медалями, но без путёвки в Пекин

Posted 9 июня 2008,, 06:45
Published 9 июня 2008,, 06:45
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Кстати, К. Приходченко стал абсолютным рекордсменом по количеству наград соревнований. Как уже сообщало ИА «Бел.ру», к двум победам в малокалиберном оружии он добавил ещё серебро в пневматике. Первенство же лидер сборной уступил спортсмену из Хабаровска Сергею Круглову.
Формированием пекинского состава теперь займется тренерский совет. Свой вердикт он вынесет 6 июля. Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Олег Лапкин, передает «Ежедневная Газета».