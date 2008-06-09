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Posted 9 июня 2008,, 06:45

Published 9 июня 2008,, 06:45

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

С тремя медалями, но без путёвки в Пекин

9 июня 2008, 06:45
В подмосковной «Лисьей норе» завершились Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. За четыре дня турнира за исключением москвича Михаила Неструева никто из спортсменов не смог выполнить отборочный норматив в российскую олимпийскую сборную. Судьбу путёвки для белгородского стрелка Константина Приходченко решит тренерский совет.

Кстати, К. Приходченко стал абсолютным рекордсменом по количеству наград соревнований. Как уже сообщало ИА «Бел.ру», к двум победам в малокалиберном оружии он добавил ещё серебро в пневматике. Первенство же лидер сборной уступил спортсмену из Хабаровска Сергею Круглову.

Формированием пекинского состава теперь займется тренерский совет. Свой вердикт он вынесет 6 июля. Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Олег Лапкин, передает «Ежедневная Газета».

#Новости#Стрельба#Денис Объедкин#Спорт#Олимпиада#Приходченко
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