С тремя медалями, но без путёвки в Пекин

В подмосковной «Лисьей норе» завершились Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. За четыре дня турнира за исключением москвича Михаила Неструева никто из спортсменов не смог выполнить отборочный норматив в российскую олимпийскую сборную. Судьбу путёвки для белгородского стрелка Константина Приходченко решит тренерский совет.