Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2008,, 11:15

Published 7 июня 2008,, 11:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде возбуждено уголовное дело против сотрудников частного охранного предприятия

7 июня 2008, 11:15
В начале недели в дежурную часть УВД Белгорода поступило сообщение, что неизвестные в форме сотрудников ЧОП бьют женщину. Прибывшая на место происшествия вневедомственная охрана задержала двух охранников, которые действительно избили жительницу Белгорода и очевидца нападения – мужчину, заступившегося за неё.

На сегодняшний момент установлено, что нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения. Вооружённые табельным оружием они перекрыли движение автомобиля «Нисан», в котором находилась потерпевшая, угрозами заставили её выйти из салона. Со слов потерпевшей, вероятно, причиной конфликта стала невысокая скорость, с которой она ехала на собственном автомобиле из-за образовавшейся впереди пробки.


Виновники были доставлены в одно из белгородских отделений милиции, где против них были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе «Хулиганство» и «Угроза убийством». После завершения всех следственных процедур и передачи дела в суд их может ожидать наказание – исправительные работы или до пяти лет лишения свободы.

Кстати, как сообщает «Комсомольская правда», руководство ЧОП, в котором и работают оба подозреваемых, заявило, что «как только в милиции проведут все проверки, мы уволим этих сотрудников. Пока же у нас нет законных оснований для их отстранения от работы».

#Новости#Происшествия#Мария#Нападение#Милиция#Чоп
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18