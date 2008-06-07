В Белгороде возбуждено уголовное дело против сотрудников частного охранного предприятия



Виновники были доставлены в одно из белгородских отделений милиции, где против них были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе «Хулиганство» и «Угроза убийством». После завершения всех следственных процедур и передачи дела в суд их может ожидать наказание – исправительные работы или до пяти лет лишения свободы.