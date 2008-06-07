В Белгороде возбуждено уголовное дело против сотрудников частного охранного предприятия

Posted 7 июня 2008,, 11:15
Published 7 июня 2008,, 11:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На сегодняшний момент установлено, что нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения. Вооружённые табельным оружием они перекрыли движение автомобиля «Нисан», в котором находилась потерпевшая, угрозами заставили её выйти из салона. Со слов потерпевшей, вероятно, причиной конфликта стала невысокая скорость, с которой она ехала на собственном автомобиле из-за образовавшейся впереди пробки.
Виновники были доставлены в одно из белгородских отделений милиции, где против них были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе «Хулиганство» и «Угроза убийством». После завершения всех следственных процедур и передачи дела в суд их может ожидать наказание – исправительные работы или до пяти лет лишения свободы.
Кстати, как сообщает «Комсомольская правда», руководство ЧОП, в котором и работают оба подозреваемых, заявило, что «как только в милиции проведут все проверки, мы уволим этих сотрудников. Пока же у нас нет законных оснований для их отстранения от работы».