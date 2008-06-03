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Posted 3 июня 2008,, 11:24

Published 3 июня 2008,, 11:24

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Старом Осколе начался эксперимент по реорганизации аптек

3 июня 2008, 11:24
В Старом Осколе полным ходом идёт реорганизация муниципальных аптек. Их преобразование находится сейчас в стадии эксперимента.

По словам директора старооскольской аптеки №5 Елены Паньковой, на сегодня в городе некоторые аптеки являются убыточными, в то время как другие – прибыльными.

Раздельная структура сказывается отрицательно на уровне обслуживания и, самое главное, на закупке лекарств. В ходе эксперимента муниципалитет объединил три аптеки: №5, №141 и №132. Ожидается, что слияние финансовых потоков позволит этим аптекам квалифицированно закупать и распределять лекарственные средства.

В дальнейшем, если экспериментальная система докажет свою состоятельность, у всех муниципальных аптек будут единые лекарственная и информационная базы. О этом сообщает информационное агентство «Фармацевтический вестник».

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Оскол#Белгородская#Эксперимент#Аптеки
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