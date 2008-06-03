В Старом Осколе начался эксперимент по реорганизации аптек

Posted 3 июня 2008,, 11:24
Published 3 июня 2008,, 11:24
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По словам директора старооскольской аптеки №5 Елены Паньковой, на сегодня в городе некоторые аптеки являются убыточными, в то время как другие – прибыльными.
Раздельная структура сказывается отрицательно на уровне обслуживания и, самое главное, на закупке лекарств. В ходе эксперимента муниципалитет объединил три аптеки: №5, №141 и №132. Ожидается, что слияние финансовых потоков позволит этим аптекам квалифицированно закупать и распределять лекарственные средства.
В дальнейшем, если экспериментальная система докажет свою состоятельность, у всех муниципальных аптек будут единые лекарственная и информационная базы. О этом сообщает информационное агентство «Фармацевтический вестник».