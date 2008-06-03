В больнице не свели концы с концами

Учреждение здравоохранения, что называется, не могло свести концы с концами: количество имевшихся в наличии иммунобиологических препаратов отличалось от количества лекарств, зарегистрированных в журнале. Аналогичные нарушения прокуратура выявила и в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сёлах Лозное и Кузькино.