В больнице не свели концы с концами

Posted 3 июня 2008,, 11:36
Published 3 июня 2008,, 11:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Выяснилось, что сотрудники поликлиники ЦРБ ненадлежащим образом вели учёт иммунобиологических препаратов, что могло привести к тяжким последствиям, если бы они попали посторонним лицам.
Учреждение здравоохранения, что называется, не могло свести концы с концами: количество имевшихся в наличии иммунобиологических препаратов отличалось от количества лекарств, зарегистрированных в журнале. Аналогичные нарушения прокуратура выявила и в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сёлах Лозное и Кузькино.
Для устранения нарушений прокурор Чернянского района внёс представление главному врачу МУЗ «Чернянская ЦРБ». Четыре человека привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.