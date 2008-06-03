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Posted 3 июня 2008,, 11:36

Published 3 июня 2008,, 11:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В больнице не свели концы с концами

3 июня 2008, 11:36
Прокуратура Чернянского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в центральной районной больнице.

Выяснилось, что сотрудники поликлиники ЦРБ ненадлежащим образом вели учёт иммунобиологических препаратов, что могло привести к тяжким последствиям, если бы они попали посторонним лицам.

Учреждение здравоохранения, что называется, не могло свести концы с концами: количество имевшихся в наличии иммунобиологических препаратов отличалось от количества лекарств, зарегистрированных в журнале. Аналогичные нарушения прокуратура выявила и в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сёлах Лозное и Кузькино.

Для устранения нарушений прокурор Чернянского района внёс представление главному врачу МУЗ «Чернянская ЦРБ». Четыре человека привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

#Новости#Происшествия#Больница#Прокуратура#Мария
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