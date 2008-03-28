В области появились православные трудовые отряды

Posted 28 марта 2008,, 12:45
Published 28 марта 2008,, 12:45
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Привлекать православные трудовые отряды к благоустройству духовных и историко-археологических памятников планируется и в других районах области. В апреле десять ребят из групп социального риска приступят к работам на территориях Свято-Троицкого храма посёлке Ровеньки и храма Петра и Павла в селе Ивановка Ровеньского района. Школьники и учащиеся ссузов будет заниматься строительными работами, высаживать деревья, убирать мусор. В этом же месяце возобновит свою деятельность Чернянский православный трудовой отряд: подростки прикреплены к Свято-Троицкому Холковскому мужскому монастырю.
В начале лета к трудовому марафону присоединятся ребята из Ракитянского и Валуйского районов, а в июле к работе приступит уже сложившаяся православная дружина «Святое Белогорье», объединившая в себе студентов Старого Оскола, Нового Оскола и Губкина, сообщает пресс-центр губернатора и правительства области.
Православные трудовые отряды призваны не только заниматься профилактикой асоциального поведения среди несовершеннолетних, в их задачи также входят трудовое и экологическое воспитание подрастающего поколения.