В области появились православные трудовые отряды

Привлекать православные трудовые отряды к благоустройству духовных и историко-археологических памятников планируется и в других районах области. В апреле десять ребят из групп социального риска приступят к работам на территориях Свято-Троицкого храма посёлке Ровеньки и храма Петра и Павла в селе Ивановка Ровеньского района. Школьники и учащиеся ссузов будет заниматься строительными работами, высаживать деревья, убирать мусор. В этом же месяце возобновит свою деятельность Чернянский православный трудовой отряд: подростки прикреплены к Свято-Троицкому Холковскому мужскому монастырю.