Из-за гриппа дети могут получить дополнительную неделю отдыха

Posted 26 марта 2008,, 09:28
Published 26 марта 2008,, 09:28
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Белгородской области, в регионе выявлено 363 случаев гриппа. Большее количество заболевших – дети (53%). Показатели заболеваемости у них превышают уровень заболеваемости среди всего населения в 3-4 раза и составляют 239,0-338,5,0 на 10 тысяч населения. За семь дней госпитализировано 157 человек, в том числе 99 ребенка. Уровни заболеваемости, превышающие среднеобластной показатель, отмечаются в Белгородском (72,0), Краснояружском (75,4), Ракитянском (70,0) районах и Белгороде (117,8).
В областном центре показатель заболеваемости превышает эпидемический пороговый уровень на 37% и составляет 117,8 на 10 тысяч населения: заболело 4102 человека. Заболеваемость среди детей от 7 до 14 лет превышает эпидемический расчётный уровень в два раза.
Ежедневно медики фиксируют около тысячи жалоб на ОРВИ. Уже госпитализируется до 1% заболевших. Ежедневный мониторинг посещаемости школ показал, что средний уровень отсутствующих по причине болезни по дням составляет 13-12 %.
Результаты лабораторной диагностики показали, что в основном люди страдают от вируса гриппа А, В, парагриппа и аденовирусной инфекции. Медики считают, что в случае роста заболеваемости, школьные каникулы необходимо продлить до двух недель. Удастся ли учащимся оставаться дома на дополнительное время, покажет текущая неделя.