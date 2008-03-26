Из-за гриппа дети могут получить дополнительную неделю отдыха

Как сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Белгородской области, в регионе выявлено 363 случаев гриппа. Большее количество заболевших – дети (53%). Показатели заболеваемости у них превышают уровень заболеваемости среди всего населения в 3-4 раза и составляют 239,0-338,5,0 на 10 тысяч населения. За семь дней госпитализировано 157 человек, в том числе 99 ребенка. Уровни заболеваемости, превышающие среднеобластной показатель, отмечаются в Белгородском (72,0), Краснояружском (75,4), Ракитянском (70,0) районах и Белгороде (117,8).